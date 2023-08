Fondasi Keuangan Kuat, Asuransi Astra Raih Tiga Penghargaan Sekaligus

Di tengah ancaman krisis global, kondisi perekonomian Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2022, begitu pula pada kuartal pertama 2023 yang menunjukkan tren positif.

Hal ini tentunya juga ditopang oleh kinerja para pelaku bisnis demi terciptanya iklim perusahaan positif dari seluruh aspek sehingga dapat ikut bertahan dan berkembang ke arah yang lebih positif, tak terkecuali Asuransi Astra.

Berkat komitmen luar biasa yang berhasil mewujudkan fondasi keuangan yang kuat, Asuransi Astra berhasil meraih berbagai penghargaan, yaitu 24th Infobank Insurance Awards 2023, Insurance Market Leaders Award 2023 oleh Media Asuransi, dan Asuransi Terbaik 2023 oleh Majalah Investor.

Ajang penganugerahan 24th Infobank Insurance Awards oleh Majalah Infobank, Asuransi Astra berhasil mengantongi dua kategori sekaligus, yaitu Perusahaan Asuransi Umum Berpremi Bruto Rp2,5 T ke Atas yang diberikan kepada perusahaan asuransi yang dianggap memiliki predikat “sangat bagus” atas rapor keuangan 2022 yang berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang baik sepanjang tahun.

Selanjutnya, penghargaan Golden Trophy juga diraih yangdiberikan kepada perusahaan yang berhasil menjadi pemenang selama 5 tahun berturut-turut sesuai dengan kategori. Penilaian dilakukan melalui desk research terhadap annual report terbaru dari Asuransi Astra.

Tak hanya berhenti disitu, berkat kinerja keuangan yang baik dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, Asuransi Astra berhasil mempertahankan gelarnya sebagai salah satu perusahaan yang masuk ke dalam daftar 15 Perusahaan Asuransi Umum Terbaik yang diselenggarakan oleh Media Asuransi pada Insurance Market Leaders Award 2023.

Penilaian dilakukan dengan melakukan analisis laporan keuangan masing-masing perusahaan selama 2022 yang didasarkan pada premi bruto yang dicapai perusahaan yang tertuang dalam laporan keuangan yang telah dipublikasi.

Penghargaan Ausransi Terbaik 2023

Penghargaan selanjutnya juga dicapai oleh Asuransi Astra melalui penghargaan Asuransi Terbaik 2023 dari majalah Investor sebagai salah satu perusahaan dari tiga perusahaan lainnya yang sukses meraih penghargaan kategori Asuransi Umum Beraset di atas Rp5 Triliun.

Metode penilaian, yang dilakukan oleh para juri merupakan analisisdesk research dengan melihat dan membandingkan pencapaian tiap perusahaan dengan melihat laporan keuangan masing-masing perusahaan.

Berkat beragam inovasi yang dicanangkan serta komitmen untuk memberikan yang terbaik kepada para pelanggannya, Asuransi Astra berhasil mengantongi tiga penghargaan sekaligus.

Tentunya raihan penghargaan-penghargaan dibuktikan melalui kinerja keuangan yang dianggap baik dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Hal ini tentunya menjadi salah satu latar belakang yang mendorong Asuransi Astra untuk selalu menyelaraskan visi guna memberikanpeace of mind kepada seluruh pelanggan melalui pengembangan kualitas produk dan layanan tanpa henti.

Kinerja Keuangan Diganjar Penghargaan

Kinerja keuangan yang diganjar penghargaan selaras dengan hasil pemeringkatan dari AM Best, lembaga pemeringkat kredit global dengan spesialisasi pada industri asuransi yang berkantor pusat di Amerika Serikat.

Asuransi Astra memperoleh Financial Strength Rating A- (Excellent) dan Long-Term Issuer Credit Rating “a-“ (Excellent) dengan outlook stable.

Peringkat tersebut mencerminkan empat faktor penilaian antara lain kekuatan neraca keuangan Asuransi Astra yang dinilai AM Best very strong, kinerja operasional yang dinilai strong, profil bisnis yang dinilai neutral, dan Enterprise Risk Management (ERM) yang dinilai appropriate.

Pemeringkatan tersebut juga telah mempertimbangkan faktor netral pengaruh Jardine Matheson Holdings Limited (Bermuda) sebagai ultimate parent Asuransi Astra.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih atas apresiasi-apresiasi yang diberikan oleh para pemangku kepentingan dan tentunya tak lupa kami juga sampaikan rasa syukur tanpa henti kepada para pelanggan setia dan rekanan yang turut mendukung dan memberikan positif feedback kepada Asuransi Astra," kata Finance Director Asuransi Astra, Maximiliaan Agatisianus dalam keterangan, Jumat (11/8).

"Asuransi Astra akan terus bergerak agile dari segala perubahan yang ada melalui terobosan terbaru agar dapat terus menyesuaikan kebutuhan dan keinginan pelanggan sehingga memberikan perlindungan terbaik pada berbagai aset guna dapat selalu memberikan peace of mind kepada jutaan pelanggan,” papar Maximiliaan. (RO/S-4)