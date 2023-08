Bidik Konsumen Muda, Airwalk Gelar Kegiatan 'Back To Skate!'

DALAM perkembangan skateboard global, Airwalk sebagai salah satu brand sepatu ikonik yang berperan penting. Kali ini Airwalk menggelar rangkaian kegiatan bagi komunitas pecinta skateboard di Indonesia.

Airwalk menggelar campaign 'Back To Skate!' yang dimulai dengan turut meramaikan Go Skateboarding Day yang diselenggarakan di Cibis Park, Cilandak Jakarta Selatan, baru-baru ini. Kegiatan ini diikuti puluhan skateboarder dan dihadiri oleh lebih dari ratusan pengunjung.

Airwalk Bangun Ramp Raksasa

Sebagai bagian dari campaign ini, Airwalk membangun ramp raksasa dan menyelenggarakan beragam kompetisi yang terbuka bagi seluruh pencinta skateboard untuk memberikan aksi terbaik mereka.

Diharapkan, melalui campaign ini, Airwalk dapat menjembatani beragam kolaborasi dan dapat lebih mendekatkan Airwalk dengan para pelaku ekosistem skateboard Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata pada perkembangan olahraga tersebut di Tanah Air.

Brand Marketing General Manager MAP Active, Nino Priambodo, mengatakan,"Melalui gerakan 'Back To Skate!' ini, kami meluncurkan beragam kegiatan menarik dengan merangkul komunitas skateboard maupun publik secara luas ini."

"Kami ingin lebih mengenalkan Airwalk sebagai ikon sepatu skateboard sekaligus mendukung perkembangan skateboard di Indonesia, baik sebagai kegiatan olahraga maupun gaya hidup,” kata Nino dalam keterangan, Kamis (10/8).

Rangkaian kegiatan “Airwalk Back To Skate!” terdiri dari Game of A.I.R.W.A.L.K. yakni tantangan terbuka bagi semua pemain skateboard di Indonesia untuk melakukan berbagai trik di tujuh lokasi di area CIBIS Park, Jakarta Selatan.

Modular Skatepark the Airwalk Ramp merupakan ramp yang didesain secara khusus untuk menampilkan brand DNA Airwalk yang beresonansi dengan komunitas skateboard.

Gandeng Dua Seniman Mural Lokal

Airwalk melibatkan dua seniman mural lokal yaitu @Koma_idn, dan @Folker yang dikenal di kalangan muralis Indonesia untuk menampilkan karya mereka di atas ramp Airwalk.

Mereka dipilih karena memiliki sentuhan gaya yang sesuai dengan semangat Airwalk. Pengunjung dapat mengikuti Photo Challenge di area Airwalk Ramps. Kegiatan ini akan berlangsung hingga tanggal 20 November 2023. (RO/S-4)