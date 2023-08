Bangun 'Employee Experience', tiket.com Raih Sejumlah Penghargaan

PENGGUNAAN teknologi digital menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseharian. Online travel agent (OTA) tiket.com juga berkomitmen untuk mengoptimalkan teknologi dalam meningkatkan kualitas karyawan dan memberikan employee experience terbaik.

Integrasi teknologi secara inovatif telah dijalankan oleh tiket.com untuk memberi kemudahan bagi karyawan dalam bekerja.

Salah satu inisiatif yang diterapkan adalah memanfaatkan engagement system berbasis artificial intelligence (AI) yang terbukti efektif dalam memberi kesempatan bagi karyawan untuk menyampaikan aspirasinya.

Inisiatif tersebut berupaya untuk mendukung karyawan dan menginspirasi perusahaan dalam meningkatkan employee experience.

“Selama 12 tahun, tiket.com terus berinovasi untuk mendukung kontribusi para karyawan dalam mencapai visi bersama," kata Dudi Arisandi, Chief People Officer, tiket.com. dalam keterangan, Kamis (10/8).

"Menciptakan budaya kerja dan pengalaman karyawan yang baik menjadi komitmen juga keberhasilan bagi tiket.com dalam lingkup people (human resources)," jelasnya.

Lingkungan Kerja Nyaman dan Dukung Karyawan

Memaksimalkan penggunaan teknologi, menurut Dudi, merupakan inisiatif yang tiket.com jalankan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung bagi karyawan.

Karena itu, tiket.com bisa mengembangkan program untuk para karyawan dengan pendekatan yang seimbang antara rasa dan data.

"Kami ingin menciptakan tiket.com sebagai tempat yang terbuka, di mana setiap karyawan dapat bersama-sama menjadikan tiket.com sebagai tempat bekerja yang baik dan nyaman,” ucap Dudi.

Atas komitmennya dalam menjalankan inisiatif tersebut, tiket.com berhasil mendapatkan penghargaan. tiket.com baru saja mendapatkan penghargaan dalam kategori HR Digitization and People Analytic dengan predikat Excellence.

Sederet Penghargaan Diraih

Selain itu, tiket.com juga meraih penghargaan Learning & Development and Knowledge Management dan Employer Branding and Talent Acquisition dengan predikat Very Good dari HR Excellence Award 2023 oleh SWA Media Group dan Lembaga Management FEB UI.

Pencapaian tersebut melengkapi rangkaian apresiasi yang diterima oleh tiket.com. Pada bulan Juni lalu, tiket.com juga kembali memenangkan Best Company to Work for in Asia dan Most Caring Company dari HR Asia.

Penghargaan yang berhasil diperoleh tiket.com menjadi wujud visi perusahaan untuk mendukung kesejahteraan sekaligus produktivitas karyawannya demi mewujudkan visi serta komitmen tiket.com bagi industri pariwisata.

“Penghargaan yang berhasil dicapai menjadi bukti atas komitmen tiket.com dalam menciptakan employee experience yang baik untuk mendukung bisnis secara berkelanjutan," jelas Dudi.

Sejalan dengan semangat anniversary tiket.com yang ke-12, tiket.com terus berupaya membentuk lingkungan kerja yang kondusif dan sejahtera bagi seluruh karyawan.

"Dengan employee experience yang baik, kami optimis dapat mewujudkan visi tiket.com secara berkelanjutan untuk memberikan solusi dan inovasi akan kebutuhan wisata dan perjalanan bagi konsumen, sekaligus mendukung pertumbuhan industri pariwisata,” tutup Dudi. (RO/S-4)