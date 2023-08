Pimpin Askarindo, Jimmy Tenacious Upayakan Pembenahan Perizinan dan Tingkatkan TKDN

ASOSIASI karoseri Indonesia (Askarindo) menggelar musyawarah nasional (munas) ke-VIII di Jakarta dengan agenda memilih ketua umum baru masa bakti 2023 - 2028, setelah sebelumnya Ketua umum Askarindo masa bakti 2018 - 2023 yang dijabat oleh Sommy Lumadjeng berakhir.

Dalam munas Askarindo yang diikuti oleh 122 pemilik suara atau Daftar Pemilih Tetap (DPT), Jimmy Tenacious terpilih sebagai ketua umum baru dengan perolehan suara tertinggi yang dipilih oleh sebanyak 79 DPT. Jimmy mengalahkan 3 kandidat lainnya yaitu Gregory Hatibie, Bachtiar T M Noer dan Rusdyasril Lukmin yang masing-masing hanya memperoleh suara 10, 25, dan 7 DPT.

Usai terpilih dan dinyatakan sah sebagai ketua umum Askarindo berikutnya, Jimmy memaparkan akan menyampaikan visi dan misinya didepan para pengurus baru Askarindo yang akan dipilihnya.

"Pertama saya akan rembukan dengan dewan pembina untuk meminta arahan dan bimbingan. Setelah itu saya akan menyampaikan visi misi didepan pengurus baru yang akan saya bentuk paling lama seminggu kedepan," papar Jimmy, Rabu (9/8) malam.

Sebagai Ketua Umum Askarindo, Jimmy berencana membenahi sejumlah perizinan seperti Surat Keputusan Rancang Bangun Kendaraan Online (SKRB) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dengan menerapkan efisiensi dalam pemrosesannya.

Jimmy juga akan terus melakukan peningkatan kemampuan dan pengetahuan anggota Askarindo. Contohnya soal perkembangan teknologi karoseri.

"Karoseri bus contohnya, jenis materialnya selalu ada improvement (peningkatan). Begitu juga dengan desain karoseri yang selalu mengikuti perkembangan zaman dan tentunya memperhatikan faktor keselamatan," ungkap Jimmy.

Jimmy juga mendukung peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam industri karoseri. Menurutnya, berbagai kebutuhan komponen sudah dapat diproduksi di Indonesia.

Sementara itu Ketua dewan pembina Askarindo David Herman Jaya saat membuka munas berharap kedepannya Askarindo kedepannya terus memodernisasi peralatan agar menjadi pemenang sebagai penghasil karoseri terbaik.

"Selain itu untuk menjadi pemenang penghasil karoseri terbaik, Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dibidang design dan enginering juga harus diperhatikan sehingga bisa bersaing secara global," tutur David Herman.

Dirjen perhubungan darat Kementerian perhubungan (Kemenhub) Hendro Sugiatno berharap Askarindo sebagai mitra pemerintah terus berinovasi menghasilkan berbagai karoseri yang semakin nyaman serta mewujudkan zero ODOL agar masyarakat kian aman ketika berkendara.

"Indonesia harus bisa mewujudkan zero ODOL (Over Dimensi Over Loading) yang telah dijalankan oleh 3 kementerian seperti PUPR, Kemenhub dan Kementerian Perdagangan (Kemenhub). Saya yakin Askarindo tidak membuat karoseri-karoseri yang ODOL sehingga berkendara kian nyaman dan aman," tandas Hendro. (Z-5)