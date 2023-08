IHSG Menghijau di Pembukaan Rabu Pagi

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan hari ini, Rabu (9/8) berada di posisi 6.868. IHSG langsung melesat ke level 6.887 atau naik 18,39 poin setara 0,27 persen. IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 6.893 dan level terendahnya di 6.875.

Sebanyak 207 saham emiten menguat di perdagangan pagi ini. Sementara, 227 saham lainnya melemah dan sebanyak 155 saham stagnan.

Untuk sementara, total transaksi yang tercatat hingga pukul 09.06 WIB sebanyak Rp461,99 miliar dengan total saham yang diperdagangkan 1,81 miliar saham.

Sementara itu, Wall Street melemah pada penutupan perdagangan Selasa (8/8) waktu Amerika Serikat setelah lembaga pemeringkat kredit Moody's menurunkan peringkat beberapa pemberi pinjaman yang mencuatkan kekhawatiran terhadap sektor perbankan Amerika Serikat (AS).

Penurunan ini dipicu keputusan Moody's yang menurunkan peringkat 10 pemberi pinjaman kecil sampai menengah dan menempatkan enam bank besar, termasuk Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street, dan Truist Financial, untuk ditinjau kemungkinan diturunkan peringkatnya.

Indeks Dow Jones Industrial Average di Bursa Efek New York, AS, turun 158,64 poin atau sekitar 0,45 persen menjadi 35.314,49. Indeks S&P 500 melemah 19,06 poin atau sekitar 4.499,38. Indeks komposit Nasdaq merosot 110,07 poin atau sekitar 0,79 persen menjadi 13.884,32.

Indeks sektor perbankan S&P 500 merosot 1,1 persen, sedangkan indeks KBW Regional Banking melorot 1,4 persen. Saham Goldman Sachs dan Bank of America anjlok sekitar 1,9 persen, sedangkan saham Bank of New York Mellon dan Truist masing-masing turun 1,3 persen dan 0,6 persen.

Delapan dari 11 sektor utama indeks S&P 500 berakhir di zona merah, dipimpin indeks sektor finansial. Indeks sektor material dan kebutuhan konsumen juga mengalami penurunan tajam. (Medcom/Z-6)