Produk Popok Makuku Terpilih Jadi Brand of The Month Versi TikTok 

PRODUK popok dari Tiongkok dengan brand Makuku menjadi popok pilihan Ibu berhasil meraih Top 1 Seller & Top Product in Mom and Baby Industry dalam kegiatan Brand of The Month yang dilaksanakan oleh TikTok.

Pencapaian penjualan popok Makuku pada bulan Juli 2023 pada platform TikTok ini berhasil mencapai angka 112% dengan peningkatan total transaksi (GMV) sebanyak 227% dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Dengan peningkatan penjualan ini, popok bermerek Makuku juga telah menjadi Top 5 seller di FMCG industry.

Brand of the Month TikTok merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh TikTok bagi semua brand ternama untuk memberikan performa jualan dari setiap brand yang ikut serta, bagi brand yang terpilih akan menjadi pemenang top sesuai dengan kategori penjualan dan akan berdampak positif bagi TikTok Community.

Kali ini, TikTok secara eksklusif memilih Makuku sebagai salah satu brand ternama yang mendapatkan empat penghargaan sekaligus pada bulan Juli lalu.

CEO Makuku, Jason Lee menyampaikan, “Sebagai brand yang senantiasa berfokus pada kualitas dan inovasi produk, kami percaya bahwa kualitas produk dari Makuku SAP Diapers dapat bersaing di industri Indonesia."

"Dengan dukungan dari para Ibu serta upaya edukasi dan publikasi yang telah dilakukan, Makuku merasa bangga dapat menjadi produk pilihan untuk mendukung tumbuh kembang yang baik bagi si kecil melalui empat pencapaian pada Brand of The Month TikTok di bulan Juli," jelas Lee dalam keterangan, Selasa (8/8).

"Makuku berharap dapat senantiasa menjadi produk pilihan terbaik bagi Ibu di Indonesia dan terus mengedukasi teknologi SAP yang mampu mengurangi risiko ruam popok pada si kecil," ucap Lee.

"Melalui pencapaian Brand of the Month ini, Makuku juga berharap dapat menjadi salah satu brand yang mampu memberikan dampak baik terhadap komunitas TikTok dan menjadi leading of brand terhadap kategori ibu dan anak,” paparnya.

Sarah, salah satu Ibu yang menjadi konsumen TikTok Shop mengatakan, “Popok Makuku adalah jawaban atas permasalahan Ibu untuk si kecil. Ketika pertama kali mencobanya, saya langsung merasakan perbedaannya."

"Popok ini sangat lembut dan nyaman saat digunakan oleh si kecil. Tidak seperti penggunaan popok sebelumnya, sekarang si kecil tidak lagi mengalami iritasi atau ruam," ucap Sarah. (RO/S-4)