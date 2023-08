Manajemen ITDC Lakukan Transformasi untuk Dorong Kinerja

MANAJEMEN PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) melakukan transformasi guna mendorong peningkatan kinerja perseroan.

Direktur Utama ITDC Ari Respati mengatakan manajemen telah melakukan sejumlah langkah dalam rangka tranformasi antara lain perbaikan struktur keuangan perusahaan, value creation, dan social involvement.

Ari menyebut value creation berupa yoga dharma, tari kecak dan barong, event musik di The Nusa Dua serta Kuta Lane, WSBK, MotoGP, L’Etape, Shell Eco Marathon di The Mandalika.

Dari sisi social evolvement, transformasi yang dilakukan juga membawa dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja khususnya tenaga kerja lokal.

Serap Tenaga Kerja Lokal

"Sebagai contoh, penyerapan tenaga kerja lokal di Hotel Pullman Lombok yang dimiliki ITDC, sebesar 90% dari total karyawan yang mencapai 250 orang," ujar Ari saat Media Gathering di Jakarta, Selasa (8/8).

Ari menyampaikan transformasi yang dilakukan hingga saat ini telah berjalan sesuai harapan. Sebagai contoh, di The Nusa Dua terjadi peningkatan performa bisnis yang signifikan.

Pada semester I tahun 2023, tingkat hunian rata-rata kawasan meningkat 97,33% dibandingkan semester I tahun 2022. Sementara average occuppancy pada Juli 2023 lalu sebesar 84,37%.

Kunjungan Wisatawan Tumbuh 21,37%

"Kunjungan wisatawan pada semester I tahun 2023 tumbuh 21,37% menjadi 84.246 orang dari 69.411 orang pada semester I tahun 2022," lanjut Ari.

Dari sisi pengembangan infrastruktur dasar, Ari menjelaskan bahwa ITDC telah membangun sejumlah fasilitas pendukung antara lain infrastruktur dasar The Mandalika berupa jalan kawasan & utility duct, ground water tank, jaringan air bersih.

Guna mendorong peningkatan kinerja bisnis perseroan, Ari juga menyampaikan, ITDC terus melakukan sejumlah inovasi baik dari sisi event maupun fasilitas.

Ari mengungkapkan beberapa rencana ke depan antara lain penambahan fasilitas equistrian estate, lapangan golf, tenis dan sepak bola di The Mandalika dengan menggandeng pihak ketiga.

ITDC juga menyelenggarakan event musik berskala internasional di The Nusa Dua, Bali serta festival jazz di The Golo Mori, NTT.

"ITDC berkomitmen untuk mensinergikan kerja sama dengan BUMN dan swasta dalam mengembangkan destinasi pariwisata yang dikelola," kata Ari. (RO/S-4)