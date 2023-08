Empat Group Hotel Luncurkan International Hospitality Alliance Booking Website

INTERNATIONAL Hotel Alliance (IHA) bersama Omega Hotel Management secara resmi meluncurkan situs web pemesanan hotel globalnya di Jakarta. Peluncuran ini menandai komitmen empat perusahaan terkemuka dalam industri.

Situs web pemesanan IHA adalah sistem 'Central Reservation' Global Online One-Touch yang memungkinkan tamu dari seluruh dunia untuk menjelajahi dan melakukan pemesanan online di lebih dari 150 hotel di empat negara dengan berbagai merek, mulai dari yang mewah hingga ekonomi.

Portofolio Gloria Hotels & Resorts China, Omega Hotels Management Indonesia, Tang's Living Group Hong Kong, dan Ion Delemen Hospitality Malaysia telah menikmati popularitas yang besar di kalangan tamu lokal, di mana berbagai inisiatif pemasaran dan beragam kampanye taktis juga akan dilaksanakan melalui kerjasama ini.

Bagi tamu yang melakukan pemesanan hotel IHA di luar negeri melalui Situs Web Resmi Aliansi, mereka berhak atas beberapa keistimewaan berikut ini:

• Check-in dengan prioritas, tergantung pada ketersediaan pada saat reservasi.

• Jaminan prioritas berdasarkan ketersediaan.

• Pilihan kategori kamar dengan prioritas, tergantung pada ketersediaan pada saat reservasi.

• Upgrade gratis ke kategori kamar terbaik berikutnya.

• Check-out terlambat hingga pukul 15:00.

• Suguhan Selamat Datang berupa keranjang buah/minuman di hotel tertentu.

Lebih banyak hak istimewa akan diperkenalkan secara berkala. Paket istimewa Early Bird senilai USD189 hanya untuk menginap 3 malam (Deluxe Room) di pilihan destinasi berikut ini diperkenalkan sehubungan dengan peluncuran situs web IHA: (berlaku mulai 3 Agustus hingga 31 Agustus 2023 dengan masa berlaku penggunaan hingga 31 Desember 2023)

Gloria Hotels & Resorts, China

- Beijing

- Qingdao

- Xi’an

- Shantou, Guangdong

- Jishou, Hunan

- Xiangtang Hunan

* Termasuk sarapan pagi untuk 2 orang

Omega Hotel Management, Indonesia

- Cordela Suites Tasikmalaya

- Grand Cordela Hotel Bandung

- Grand Cordela Hotel Kuningan

- Cordela Hotel Senen, Jakarta

* Termasuk sarapan pagi atau makan malam untuk 2 orang

Tang’s Hotels, Hong Kong

- Hotel COZi • Oasis

- Hotel COZi • Resort

- Hotel Ease • Tsuen Wan

* Termasuk sarapan pagi untuk 2 orang

Ion Delemen Hospitality, Malaysia

- Grand Ion Delemen Hotel Genting Highlands

* Termasuk sarapan pagi untuk 2 orang

Paket tersebut sudah termasuk keisitimewaan sebagai berikut:

- Early Check in

- Free Upgrade

- Complimentary Wi-Fi access and free local calls

- Discount on F&B

- Discount room rate for extension of stays

EMPAT GROUP HOTEL

Gloria Hotels & Resorts China

Gloria International Hotels Limited, didirikan pada 1992, adalah sebuah perusahaan Konsultasi, Manajemen, dan Investasi Hotel yang terdaftar di Hong Kong. Selama tiga dekade terakhir, Gloria International Hotels Limited telah dengan cepat memperluas kehadirannya baik di dalam negeri maupun secara global, berkat implementasi yang efektif dari rencana pengembangan strategisnya.

Upaya perusahaan di masa depan akan berfokus terutama pada ekspansi jaringan hotelnya di kota-kota potensial yang sedang berkembang di dalam Republik Rakyat Tiongkok, serta menargetkan pasar luar negeri, dengan penekanan khusus pada pasar Asia Tenggara.

Saat ini, Gloria Hotels & Resorts telah berhasil meneguhkan diri sebagai salah satu kelompok manajemen hotel terkemuka dan terkemuka di Tiongkok. Meskipun telah mencapai prestasi ini, Gloria Hotels & Resorts terus secara proaktif memperkuat struktur Penjualan & Pemasarannya, mengkonsolidasikan strategi brandingnya, dan terus menyempurnakan proses operasionalnya.

Dengan keyakinan yang kuat pada model manajemennya yang unik yaitu 'Pandangan Internasional dengan Cita Rasa Tiongkok', Gloria Hotels & Resorts telah berhasil mendapatkan popularitas di pasar dalam negeri. Sambil berusaha untuk mengamankan kontrak manajemen dan waralaba tambahan dalam waktu dekat, Gloria Hotels & Resorts siap untuk mencapai tujuan mengelola portofolio 120 hingga 150 hotel dalam tiga tahun mendatang.

Omega Hotels Management Indonesia

Omega Hotel Management (OHM) adalah bisnis investasi keramahan yang beroperasi di bawah kelompok Alfaland. Visi kami adalah menjadi jaringan hotel terbesar dan paling cepat berkembang di Indonesia. Sebagai anak perusahaan Alfaland Group Indonesia, OHM mendapatkan manfaat dari sistem penjualan, pemasaran, reservasi, dan operasional terintegrasi yang mencakup semua merek hotel.

Selain itu, OHM berafiliasi dengan Alfa Corporation, pemain terkemuka di sektor ritel dengan Alfamart, serta sektor bisnis properti nasional dengan Alfaland. Afiliasi ini memperkuat posisi dan memperkuat kemampuan OHM dalam industri ini.

Tang’s Living Group Hong Kong

Tang's Living Group, anggota dari Stan Group, adalah kelompok keramahan yang dinamis dan enerjik yang berkomitmen untuk menyediakan solusi keramahan yang tak tertandingi bagi pemilik properti, mitra bisnis, dan tamu. Sejak didirikan pada 2015, kelompok ini telah menawarkan beragam layanan, termasuk hotel, ruang kerja bersama, dan tempat makan dan minum.

Kelompok ini dengan bangga mencakup beberapa merek yang khas, masing-masing menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan keramahan dan akomodasi. Merek-merek ini termasuk Hotel COZi, Hotel Ease, Hotel Ease Access, Pop Inn, dan The Wave. Setiap merek berdedikasi untuk menyediakan suasana yang menyenangkan dan kontemporer yang melayani

kebutuhan unik berbagai pelanggan dan tamu.



Ion Delemen Hospitality Malaysia

Ion Delemen Hospitality adalah perusahaan manajemen yang terkemuka dan anggota bangga dari NCT Group of Companies (NCT). Operasi NCT mencakup Grand Ion Delemen Hotel, yang terletak di destinasi resor terkenal Genting Highlands, Malaysia. Terletak 6.000 kaki di atas permukaan laut, hotel kami menawarkan pengalaman resor perkotaan yang menakjubkan, ditonjolkan oleh pemandangan panorama yang menakjubkan dari Pegunungan Titiwangsa yang megah. (RO/S-3)