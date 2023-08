Gree Kembali Membuka Proshop Baru di Tangerang

PERUSAHAAN produsen pendingin udara internasional, PT Gree Electric Appliances Indonesia, berkomitmen terus memadukan riset dan pengembangan, pemasaran, serta layanan terpadu. Pada Selasa (8/8), perusahaan kembali membuka serta meresmikan Gree Proshop di Kota Tangerang, Banten.

Pembukaan proshop berlokasi di Jalan Boulevard il lago, Ruko Mendrisio 3 Blok C11 Gading Serpong kali ini, Gree bekerja sama dengan PT Alfa Omega Tekindo Utama. Di proshop ini, konsumen dapat datang langsung untuk melihat atau berkonsultasi bersama staf Gree Indonesia seputar kebutuhan tentang pendingin ruangan (AC) berikut instalasinya.

Acara peresmian dibuka CEO PT Gree Electric Appliances Indonesia Ethan Wu, RAC and HA Sales Director PT Gree Electric Appliances Indonesia Irwan Saputra, serta dihadiri oleh pemilik PT Alfa Omega Tekindo Jimmy Kresnan.

"Gree Proshop merupakan showroom yang menjual serta menampilkan jajaran unit produk lengkap dari Gree. Tempat ini menghadirkan pelayanan kepada pelanggan seperti konsultasi pemilihan AC yang cocok untuk ruangan, disertai juga jasa pemasangan oleh teknisi yang profesional dan tersertifikasi dari Gree," ujar Jimmy.

Adapun kategori produk berkualitas yang dipajang Gree antara lain RAC (Residential Air Conditioner), LCAC (Light Commercial Air Conditioner), CAC (Commercial Air Conditioner), HA (Home Appliances). Hadirnya Gree Proshop diharapkan dapat memberikan pelayanan lebih menyeluruh untuk semua produk Gree.

"Kami membuka showroom layanan konsultasi, sehingga konsumen dapat menanyakan semua tentang AC, misalnya tipe dan model apa yang cocok untuk tempat tinggal mereka," ujar Irwan.



Baca juga: Dukung Upaya Keberlanjutan, Bobobox Gandeng Fairatmos Kembangkan Fitur Carbon Offset



Hadirnya Gree Proshop juga mencerminkan keseriusan perusahaan dan profesionalisme Gree dalam menghadirkan pendingin udara berkualitas di Indonesia, sesuai dengan taglinenya AC Berkualitas Pasti Gree. Didukung dengan layanan aftersales service berpengalaman di bidangnya, Gree yakin mampu melakukan seluruh kegiatan penjualan dengan hasil memuaskan konsumen.

Tahun lalu, PT Gree Electric Appliances Indonesia mendapatkan Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai Perusahaan AC yang Memberi Garansi Penjualan Terlama.

Sejak resmi masuk ke Indonesia pada Juli 2015 dan berkantor pusat di Jakarta, saat ini Gree Indonesia memiliki 12 cabang yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatra dengan kantor cabang di Jakarta, Bekasi, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Lampung, Pekanbaru, Medan, dan terus berkembang di beberapa kota besar di Indonesia.

Selama 8 tahun beroperasi di Indonesia, Gree Indonesia sudah menerima banyak penghargaan untuk produk dan layanan purnajual, antara lain, Rebi Award, The Best Air Conditioning of The Year, Pusat Rekor Indonesia, Penghargaan Pertama di Indonesia, Top Innovation Choice Award 2020, Digital Popular Brand Award 2020, Indonesia Brand Champion 2020, dan Brand Choice Award 2021, Marketing Award 2022, dan yang terakhir Superbrand pada 2023 ini untuk kategori Product Air Conditioner.

Di tahun mendatang, Gree Proshop menargetkan keseluruhan pembukaan showroom lebih dari 50 cabang yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Lombok, dan Sumatra.

"Selamat kepada PT Alfa Omega Tekindo atas pembukaan proshop di kawasan bisnis ini, semoga keberadaan toko ini akan memenuhi kebutuhan akan pendingin udara di wilayah Tangerang dan sekitarnya," ujar Ethan Wu. (RO/I-2)