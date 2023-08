Kunjungan Wisman ke Tanah Air Alami Peningkatan

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno membagikan data terkini terkait pergerakan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam acara "The Weekly Brief With Sandi Uno" yang digelar secara hybrid, Senin (7/8).

Sandiaga mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia terus meningkat secara signifikan.

"Data BPS untuk Juni 2023 kunjungan wisman kebangkitannya sangat strong. Month to month dari kenaikan mancanegara ini signifikan, year on year juga naik signifikan," ujar Sandiaga dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (8/8).

Baca juga: Wisata Air Terjun di Hutan Desa Sinar Hadigala Masih Alami dan belum Tersentuh

Sandiaga menjelaskan, memasuki Juni 2023 terhitung kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,062 juta kunjungan dan secara kumulatif kunjungan wisman dari Januari-Juni 2023 mencapai 5.189.433 kunjungan.

"Tentunya jumlah ini naik 11,44 persen dengan perbandingan month to month (Mei 2023) dan year on year naik 119,64 persen dibanding Juni 2022," ujar Sandiaga.

Baca juga: Desa Wisata Kuin Utara Raih Penghargaan ADWI 2023

Tren positif ini juga terlihat dalam Jumlah kunjungan wisman semester I tahun ini, yang setara dengan 88,12 persen dari total kunjungan wisman sepanjang 2022 atau meningkat sebesar 250,33 persen dibandingkan semester I tahun 2022.

Sementara jika dibandingkan dengan target kunjungan wisman pada 2023, nilai ini setara dengan 86,49 persen target batas bawah (6 juta) atau 61,05 persen target batas atas (8,5 juta). (Z-6)