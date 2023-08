PLN Icon Plus Berpartisipasi Perkuat Industri PLTS di Indonesia

PLN Icon Plus berpartisipasi dan mendukung percepatan transisi energi surya di Indonesia dalam kegiatan IndoSolar Expo 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta, baru-baru ini.

Dalam pameran itu, PLN Icon Plus menghadirkan Produk PV Rooftop atau PLTS atap, PLN Mobile, serta Iconnet serta informasi produk-produk lainnya dari yang dimiliki oleh PLN Icon Plus.

Para peserta tampak antusias mengunjungi booth PLN Icon Plus dengan memberikan pertanyaan, serta insight-insight yang memberikan dorongan untuk perkembangan PV Rooftop di PLN Icon Plus.

"Dalam kegiatan Indosolar Expo 2023, dapat kita lihat bahwa banyak sekali potensi market yang besar bagi PLN Icon Plus untuk bisa menjalin kerjasama atau maupun menjadi pelanggan PLN Icon Plus," kata Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi dalam keterangan pers, Minggu (6/8).

"PLN Icon Plus menyediakan produk PV Rooftop baik untuk sektor residential maupun commercial & industry. Beberapa peserta di antaranya ada yang ingin melakukan follow up," jelasnya.

Selain hadir menunjukan produk PV Rooftop PLN Icon Plus juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada para peserta yang menghadiri rangkaian kegiatan acara IndoSolar Expo 2023.

"Harapan dari keikutsertaan PLN Icon Plus ini, tidak hanya sekedar dapat membuat para peserta tertarik pada Produk PV Rooftop, namum tentu saja diharapkan dapat meningkatkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) melaluidorong percepatan perkembangan PLTS atap di Indonesia," papar Ari.

Selain itu, PLN Icon Plus menegaskan komitmennya dalam mendukung pemerintah pada program transisi menuju energi bersih. PLN Icon Plus terus mendorong pengembangan PLTS Atap (PV Rooftop) di Tanah Air.

PLN Icon Plus Gandengan 10 Mitra

Untuk itu, PLN Icon Plus menggandeng 10 mitra kerja sama joint operation dalam penyediaan layanan PLTS Atap dengan total kapasitas 187 megawatt peak (MWp).

Kerja sama ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Joint Operation Penyediaan Layanan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau Photovoltaic (PV) pada Rooftop bersama 10 perusahaan mitra yang berlangsung dalam event The 11th Indonesia EBTKE ConEx 2023 di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada Juli lalu.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi bersama dengan pimpinan kesepuluh perusahaan mitra joint operation.

Adapun kesepuluh mitra tersebut adalah PT Masdar Mitra Solar Radiance, PT Energia Prima Nusantara, PT Tripower Solar Nusantara, PT Surya Utama Nuansa, PT Xurya Daya Indonesia, PT Prima Perkasa Teknik Indonesia, PT Surya Energi Indotama, PT Investasi Hijau Selaras, PT ATW Solar Residential, dan PT Agra Surya Energi. Penandatanganan disaksikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin.

Ari menjelaskan, penandatanganan kerja sama ini menegaskan komitmen PLN Icon Plus dalam memperluas cakupan layanan PLTS Atap di Tanah Air.

"Dengan matahari yang bersinar hampir sepanjang tahun, Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar," terang Ari.

"Potensi tersebut harus dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal sehingga dapat menjadi value creation dalam pengelolaan energi, khususnya energi surya," jelasnya.

“Tentunya, kami akan selalu membuka pintu untuk semua pihak untuk dapat melayani pasar PLTS Atap di seluruh Indonesia,” tegas Ari.

Dengan dukungan penuh dari PT PLN (Persero) dan pemerintah, PLN Icon Plus berkomitmen untuk mendorong tumbuhnya industri PLTS Atap di Indonesia dan pemanfaatan energi bersih sehingg terwujud Net Zero Emission (NZE) pada 2060 mendatang. (RO/S-4)