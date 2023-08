PLN Gandeng 6 Startup Kembangkan Bisnis di Luar Kelistrikan

PLN Group menandatangani nota kesepahaman/memorandum of understanding (MoU) dengan enam startup Indonesia untuk menjajaki potensi bisnis di luar kelistrikan (Beyond kWh). Hal itu dilakukan sebagai langkah progresif perseroan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang berkesinambungan lewat program Connext Powered by PLN.

“Melalui program Connext, kami menyampaikan dukungan penuh kepada startup terpilih yang akan belajar dan bergabung dengan ekosistem PLN. Ini merupakan bentuk kolaborasi PLN dengan startup yang bertujuan mengubah tantangan global terkait disrupsi teknologi menjadi peluang,” ungkap Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan resmi, pekan lalu.

Melalui entitas usahanya yaitu PT PLN Icon Plus, PT Haleyora Power, dan PT Energy Management Indonesia (EMI), PLN Gropu disebut akan terus mendorong utilisasi aset secara maksimal hingga di luar kelistrikan.

Baca juga: Volume Penjualan Batu Bara PLN Batu Bara Niaga 2022 Tumbuh 464%

“Kami bersama enam startup pilihan akan memaksimalkan aset untuk pengembangan teknologi digital, internet, hingga cold chain management,” kata Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN Hartanto Wibowo.

Hartanto merinci, PLN Icon Plus akan berkolaborasi dengan Fresh Factory dari industri cold chain, Nodeflux dari industri computer vision, Amoda dari industri commercial space management, dan Kanggo dari industri home services.

Baca juga: PLN Insurance Bayar Klaim Hole in One Senilai Rp895 Juta

Kemudian EMI berkolaborasi dengan Rekosistem dari industri waste to energy untuk pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Selanjutnya, PT Haleyora Power berkolaborasi dengan Imajin dari industri manufaktur on demand.

”Kolaborasi ini sebagai bentuk adaptasi perusahaan terhadap kemajuan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat saat ini yang serba digital dan ringkas. Tak ketinggalan, semua proses bisnis yang dilakukan PLN juga mengusung keberlanjutan di bidang lingkungan dan sosial dengan keterlibatan aktif masyarakat,” tutup Hartanto.

(Z-9)