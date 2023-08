BRI Life Sabet 5 Penghargaan

PT Asuransi BRI Life memboyong tiga penghargaan pada ajang 24th Insurance Award 2023 yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (27/7).

Tiga penghargaan yang diraih tersebut adalah The Best Performance in 10 Consecutive Years Kategori Life Insurance Company, The Highest Score Life Insurance Company 2023 kategori Premi Bruto 5 Triliun keatas, serta The Best Performance Life Insurance Company 2023 kategori Premi Bruto 5 Triliun ke atas.

Penghargaan tersebut berdasarkan keterangan BRI Life, Jumat (4/8), didasarkan pada Rating Perusahaan Asuransi versi Infobank tahun ini. Rating ini didasari pada kinerja 118 perusahaan asuransi untuk laporan keuangan terperiksa dan terpublikasi periode 2021 dan 2022.

Direktur Utama BRI Life Iwan Pasila bersyukur atas ketiga penghargaan yang diraih pihaknya. Menurutnya, penghargaan ini menunjukkan keberhasilan BRI Life dalam menjaga kepercayaan nasabah, dengan memberikan layanan terbaik melalui produk-produk asuransi yang berkualitas dan tetap menjaga integritas perseroan yang didukung oleh pemangku kepentingan.

“Penghargaan ini merupakan hasil dari kontribusi insan BRI Life yang telah memberikan inisiatif positif bagi perusahaan dengan semangat kerja cerdas, kerja keras dan kerja ikhlas dan juga dukungan kepercayaan pelanggan dan segenap stakeholders” tegas Iwan.

Di hari yang sama, BRI Life juga menerima penghargaan sebagai Life Insurance Market Leaders 2023 yang berikan oleh Media Asuransi.

Tahun ini Lembaga Riset Media Asuransi (LRMA) melakukan kajian terhadap 47 perusahaan dari 52 perusahaan asuransi jiwa, berdasar pada laporan publikasi pendapatan premi perusahaan per Desember 2022. Hasilnya, diperoleh 15 perusahaan asuransi teratas yang berhasil menjadi market leader di tahun ini, yang menguasai market share sebesar 11,83 persen dari sisi pendapatan premi industri asuransi jiwa di tahun 2022.

Direktur Pemasaran BRI Life Sutadi, hadir dalam acara dan menerima piagam penghargaan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Asuransi Indonesia Rudi Kamdani.

Sutadi mengatakan, “Penghargaan ini tentu akan menambah semangat kami untuk meraih pencapaian yang lebih baik lagi. Kebanggaan ini kami peroleh, berkat dukungan kepercayaan pelanggan dan segenap stakeholders”.

Melengkapi penghargaan yang diterima BRI Life di Juli ini, adalah penghargaan yang diberikan oleh Investor Daily Award sebagai “Best Insurance 2023 Kategori Asuransi Jiwa Beraset Di Atas Rp. 10 Triliun – Rp. 25 Triliun”.

Hadir menerima penghargaan secara virtual Kepala Divisi Perencanaan Strategis BRI Life M Fathonny Kusmadi.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian pencapaian Pendapatan Premi BRI Life di tahun 2022 mencapai Rp. 8,7 Triliun dengan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp. 344,2 Miliar. Dimana dewan juri menggunakan rekam jejak selama periode 2018-2022, yang diterapkan pada sejumlah kriteria pemeringkatan, khususnya yang berbasis pada pertumbuhan. (Z-6)