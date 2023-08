Program CSR Berkualitas Punya Tujuan Berkelanjutan dan Manfaat Luas

SETIAP tahun, program Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi bagian penting dari perusahaan di Indonesia. Di luar aspek ekonomi, perusahaan-perusahaan sudah sangat menyadari harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Program yang dijalankan juga cukup beragam mulai dari kegiatan sosial, bantuan bencana alam, pemberian beasiswa, hingga pemberdayaan masyarakat. Kegiatan CSR juga tidak jarang dilaksanakan pada momen tertentu seperti hari-hari besar nasional. Namun yang pasti, program tersebut memiliki tujuan dan nilai-nilai kebermanfaatan yang luas.

Untuk mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), Infobrand.id bekerja sama dengan Tras N Co Indonesia untuk kelima kali menyelenggarakan Top Corporate Social Responsibility of The Year 2023. "Selama lima kali penyelenggaraan, penghargaan ini mampu memberikan citra positif dan reputasi perusahaan. Tidak hanya itu, penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa perusahaan fokus pada tujuan bisnis yang berkelanjutan," kata Susilowati Ningsih dalam keterangan tertulis, Jumat (4/8/2023).

Baca juga: Bank bjb Canangkan Literasi dan Inklusi Pasar Modal Kepada 1000 ASN

Susi menambahkan berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, program-program yang disusun perusahaan mampu bersinergi dengan strategi bisnis untuk mendapatkan keuntungan kompetitif melalui kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. "Hal ini merupakan poin istimewa yang diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perusahaan, daya saing perusahaan, sekaligus memberikan value baik secara ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi," ungkap Susi.

Pada kesempatan yang sama, CEO Tras N Co Indonesia Tri Raharjo mengungkapkan penilaian Top Corporate Social Responsibility 2023 dilakukan menggunakan metode Desk Research yang mengacu pada laporan Sustainability Report perusahaan pada 2022 dan data press release kegiatan CSR yang terpublikasi di berbagai media digital dan website resmi perusahaan. Dari hasil penilaian yang dilakukan, papar Tri Raharjo, Program Corporate Social Responsibility (CSR) sudah menjadi bagian penting dari penyusunan program setiap perusahaan di Indonesia.

Baca juga: Ekonomi Triwulan I kembali Tumbuh sekitar 5%

Namun yang pasti, imbuh Tri Raharjo, program CSR yang baik dan berkualitas pastinya memiliki tujuan berkelanjutan dan nilai-nilai kebermanfaatan yang luas. "Untuk itulah kami melakukan serangkaian penilaian program CSR perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menilai dampak positif dari kegiatan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan melalui Corporate Social Responsibility (CSR)."

Tri Raharjo memaparkan peraih penghargaan Top Corporate Social Responsibility of the Year 2023 dinilai berdasarkan metode penilaian dengan menggunakan tiga parameter yaitu CSR Concept, CSR Impact, dan CSR Donation Value. Peraih penghargaan itu ialah PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Elnusa Tbk, PT Prudential Life Assurance, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Mora Telematika Indonesia Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan perusahaan lain. (Z-2)