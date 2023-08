Saudi Perpanjang Pengurangan Produksi Minyak hingga September

ARAB Saudi mengumumkan pada Kamis (3/8/2023) bahwa pihaknya memperpanjang pengurangan produksi minyak secara sukarela sebesar satu juta barel per hari untuk satu bulan lagi. Upaya ini melanjutkan programnya untuk menopang harga minyak.

"Arab Saudi akan memperpanjang pemotongan sukarela satu juta barel per hari untuk satu bulan lagi, termasuk September," kata Kementerian Energi Saudi dalam suatu pernyataan. Pemotongan, yang pertama kali berlaku pada Juli, dapat diperpanjang atau bahkan diperdalam.

Langkah tersebut menyisakan produksi harian oleh eksportir minyak mentah terbesar dunia sekitar sembilan juta barel per hari. "Pemotongan sukarela dilakukan untuk memperkuat upaya pencegahan yang dilakukan oleh negara-negara OPEC Plus dengan tujuan mendukung stabilitas dan keseimbangan pasar minyak," kata kementerian energi.

Mengumumkan pemotongan setelah pertemuan Juni dari aliansi OPEC + 23 negara, yang juga termasuk Rusia, Menteri Energi Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman mencatat bahwa itu berpotensi dapat diperpanjang. Ini mengikuti keputusan pada April oleh beberapa anggota OPEC+ untuk memangkas produksi secara sukarela lebih dari satu juta barel per hari. Ini langkah mengejutkan yang secara singkat menopang harga tetapi gagal menghasilkan pemulihan yang bertahan lama.

Produsen minyak bergulat dengan penurunan harga dan volatilitas pasar yang tinggi yang mencerminkan dampak lanjutan dari invasi Rusia ke Ukraina dan pemulihan ekonomi Tiongkok yang goyah. Arab Saudi mengandalkan harga minyak tinggi untuk mendanai agenda reformasi ambisius yang dapat mengalihkan ekonominya dari bahan bakar fosil.

Periode diperpanjang

Para analis mengatakan kerajaan membutuhkan harga minyak sekitar US$80 per barel untuk menyeimbangkan anggarannya. "Ada tanda-tanda pengurangan pasokan baru-baru ini mulai memiliki efek yang diinginkan, dengan harga minyak meningkat," kata perusahaan Jadwa Investment yang berbasis di Riyadh dalam laporan yang diterbitkan pada Selasa (1/8/2023).

"Brent diperdagangkan sekitar US$85 (per barel) pada akhir Juli, naik sekitar US$10 (per barel) dari awal bulan," kata Jadwa. "Minyak mentah, yang mendominasi produksi Arab Saudi, sangat populer. Sementara itu, ada harapan bahwa permintaan AS akan lebih kuat dari yang diharapkan. Banyak yang mengantisipasi pendaratan lunak untuk ekonomi AS daripada resesi."

Namun, editor senior di Survei Ekonomi Timur Tengah (MEES), Jamie Ingram, mengatakan kepada AFP bahwa Riyadh ingin melihat periode harga yang lebih tinggi sebelum membawa volume kembali ke pasar. Dia menambahkan, "Kekhawatiran atas ekonomi Tiongkok juga membayangi pasar minyak."

Raksasa minyak Saudi Aramco, permata ekonomi kerajaan, mengatakan pihaknya mencatat keuntungan sebesar US$161,1 miliar tahun lalu. Ini memungkinkan Riyadh mencatat surplus anggaran tahunan pertamanya dalam hampir satu dekade.

Melonjaknya harga minyak yang dihasilkan dari invasi Rusia ke Ukraina tahun lalu sekarang sudah berlalu. Karenanya, aktivitas minyak Saudi berkontraksi 4,2% tahun ke tahun pada kuartal kedua, menurut data awal yang diterbitkan pada Senin oleh Otoritas Umum untuk Statistik dari Saudi. Kegiatan nonminyak tumbuh sebesar 5,5% selama periode yang sama menghasilkan pertumbuhan PDB keseluruhan sebesar 1,1%. (Z-2)