Syngenta Seed Indonesia Jadi Tempat Kerja Terbaik Indonesia

SYNGENTA Seed Indonesia berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, memberikan kesempatan untuk pertumbuhan karier, dan mendukung setiap karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka. Perusahaan juga memberikan ruang tumbuh yang sama dan kesempatan kepada setiap karyawan dengan semangat keberagaman.

Karena itu, Syngenta Seed Indonesia dinobatkan sebagai salah satu Indonesia's Best Workplace 2023. Tidak hanya menduduki peringkat Tempat Kerja Terbaik di Indonesia, perusahaan juga mewakili Syngenta Asia Pacific yang meraih status ini untuk pertama kali. Menurut Direktur Syngenta Seed Indonesia, Suwarno, pengakuan ini menandakan terciptanya pengalaman kerja yang luar biasa yang konsisten dengan prioritas strategis Syngenta Seed Indonesia.

Dengan komitmen itu pula, perseroan dapat melayani para petani mitra dan menempatkan pelanggan sebagai pusat dari proses bisnis. "Kami berkomitmen bekerja sama dengan petani, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lain untuk menggaungkan praktik pertanian berkelanjutan dan sekaligus melindungi lingkungan," kata Suwarno dalam keterangan tertulis, Kamis (3/8).

Penghargaan yang diberikan oleh Great Place To Work itu sejalan dengan praktik yang dijalankan Syngenta Seed Indonesia. Perusahaan memberikan peluang karier yang luas kepada semua karyawan di antaranya sekolah lanjutan untuk karyawan berprestasi dan training yang disediakan perusahaan bahkan bukan untuk karyawan saja tetapi juga pihak ketiga. Budaya positif yang dibangun ini berdampak pada kepercayaan sekitar 70 ribu petani mitra binaan yang tersebar di berbagai daerah.

"Kami tim yang penuh semangat didorong misi menyediakan pangan bagi bangsa dengan cara yang aman dan berkelanjutan. Dengan nilai-nilai perusahaan yang kuat, setiap anggota tim diberdayakan untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka, sambil terus belajar untuk berkembang dalam perjalanan karier profesionalnya. Sertifikasi Great Place to Work merupakan bukti nyata dari lingkungan kerja kami dan kami akan terus meningkatkannya demi kebaikan bersama," imbuh Kazim Hasnain, Presiden Direktur Syngenta Indonesia.

Great Place To Work tahun ini memberikan penghargaan kepada 15 perusahaan di Indonesia. Penilaian menggunakan metodologi yang digunakan untuk Fortune 100 Best Companies to Work For di Amerika Serikat dan 25 Tempat Kerja Terbaik Fortune World. Hal ini sekaligus menjadi bukti pentingnya penghargaan ini di pasar Indonesia. Penghargaan Tempat Kerja Terbaik Indonesia 2023 ditentukan menggunakan metodologi Great Place To Work's For All berdasarkan suara karyawan dari tanggapan survei di organisasi Great Place To Work Certified di seluruh Indonesia.

Penghargaan yang diakui secara global ini diberikan kepada perusahaan yang berhasil mengembangkan budaya tempat kerja dengan kepercayaan tinggi dan kinerja tinggi. Ini dievaluasi menggunakan survei Trust Index, alat yang dirancang oleh Great Place To Work, yang mengukur tiga hubungan utama di tempat kerja yakni hubungan dengan manajemen, rekan kerja, dan interaksi pribadi karyawan dengan pekerjaan mereka. (Z-2)