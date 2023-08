Korea Raih US$8,39 Juta dalam Food and Hotel International

KEMENTERIAN Pertanian, Pangan, dan Urusan Pedesaan (Menteri Jung Hwang-keun) dan Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation atau aT Center (Presiden Kim Chun-jin) mengumumkan bahwa mereka mencapai total US$8,39 juta dalam hasil konsultasi ekspor selama Food and Hotel International (FHI) Jakarta 2023. Ajang itu digelar dari 25 hingga 28 Juli selama empat hari.

Pameran FHI merupakan pameran perdagangan internasional terbesar di Indonesia yang diadakan dua tahun sekali sejak 1995. Menandai edisi ke-17 kali ini, Paviliun Korea berpartisipasi dengan delapan perusahaan ekspor yang menampilkan berbagai produk makanan yang menarik perhatian pembeli lokal yang mengunjungi pameran.

Kementerian Pertanian dan aT Center menvelenggarakan Paviliun Korea membawa delapan perusahaan makanan Korea yang sejalan dengan tren makanan terkini di Indonesia yang menunjukkan peningkatan kesadaran tentang kesehatan dan produk segar Korea. Produk yang dipamerkan yaitu produk makanan sehat seperti ginseng merah serta produk segar Korea seperti pir, kilap, dan kesemek. Selain itu, ada berbagai produk saus Korea dan makanan ringan populer, menciptakan pengalaman cita rasa Korea.

Pada pameran ini, di ruang promosi utama, diadakan acara memasak yang menarik perhatian para pembeli terutama generasi milenial dan Z Indonesia dengan mengundang koki influencer dari Korea untuk menghadirkan delapan hidangan Korea berdasarkan empat tema, yaitu K-Street Food, K-Pancake, K-Home Food, dan K-Soul Food. Acara ini berhasil menarik perhatian para pembeli dengan menyajikan hidangan seperti tteokbokki, kimbab, pajeon, kimchi jeon, kimchi bokkeumbap. bulgogi, japchae, dan ayam bumbu, serta kedelapan resep hidangan Korea yang ditampilkan dihadirkan dalam buku resep khusus elektronik yang dapat dipindai dengan kode QR. Baik acara memasak maupun buku resep elektronik yang disediakan mendapat sambutan hangat dari pengunjung pameran.

Selain itu, untuk menargetkan pasar halal lokal, dalam Paviliun Korea juga tersedia zona promosi K-Halal. Di zona tersebut memamerkan berbagai makanan halal Korea yang terdaftar di Otoritas Sertifikasi Halal.

Paviliun Korea juga terdapat Miracle Promotion Hall untuk mempromosikan barang-barang ekspor unggulan generasi mendatang. Hal ini juga menerima banyak minat yang kuat dan ulasan positif dari pengunjung pameran. (RO/Z-2)