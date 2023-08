Tren Berwisata Naik, Koper American Tourister Bidik Milenial dan Gen Z

BERDASARKAN data yang dihimpun dari beberapa situs wisata terkemuka global, selera turis, baik dari Indonesia maupun negara lain, bergeser perlahan ke pengalaman unik dan destinasi menawan.

Tren-tren ini terbentuk karena berbagai faktor, salah satunya adalah status pandemi yang berubah menjadi endemi, serta dibukanya kembali perbatasan negara-negara untuk kembali sambut wisatawan dan pengunjung sehingga mendorong travel revenge dari para turis.

Country Head, Samsonite Indonesia, Nadya Pertiwi, mengatakan turis Gen-Z global makin cermat dalam merencanakan itinerary yang di-tailor berdasarkan minat dari rombongan mereka.

“Sungguh berbeda dari masa pra-pandemi, turis Gen-Z yang gemar mendapatkan informasi dari TikTok memiliki andil penting dalam memetakan tren wisata domestik dan global untuk beberapa tahun ke depan," jelas Nadya dalam keterangan, Selasa (1/8).

Koper Tamasya Selera Gen Z

"Mulai dari pilihan destinasi, opsi hotel, akomodasi, hingga ground transportation. Selain itu, dresscode liburan pun didikte oleh Gen-Z, hingga pilihan koper ideal untuk bertamasya”.

American Tourister, brand produk gaya hidup dinamis untuk Gen-Z yang terkenal akan terobosan desain koper dan merupakan bagian dari Samsonite, meluncurkan program kampanye yang penuh dengan inspirasi energi dan keseruan liburan dinamis berjudul American Tourister Find Fun Everywhere,

American Tourister Find Fun Everywhere merupakan kampanye ini berperan untuk menyambut demand travel yang kian memuncak, dengan menggelar program pemasaran berintegrasi dengan benang merah inspirasi energi anak muda.

Hazlina Dayangku, Head of Marketing & Brand Strategy Samsonite SEA berkata,“Kampanye American Tourister Find Fun Everywhere mengusung konsep menarik dan berani cerminkan semangat petualangan dan jiwa muda merk American Tourister."

"Kampanye tahun ini akan makin meriah melalui pendekatan pemasaran multi-kanal yang mencakup digital, sosial, dan tentunya offline," kata Hazlina

"Kami juga akan memanfaatkan media digital untuk menjangkau pasar kami, dengan fokus pokok pada media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok," jelasnya.

"Kami akan menjalankan kampanye influencer, membuat konten yang menarik, dan mendorong pengikut kami untuk membagikan pengalaman perjalanan mereka menggunakan tagar #FindFunEverywhereID #GreatestofAT #AmericanTouristerID.” papar Hazlina.

Kampanye ini juga jadi momentum tepat untuk menyoroti empat jenis koper andalan penuh warna bernama Maxivo, Curio, Frontec, dan Squasem yang telah jadi favorit konsumen Indonesia.

Kolaborasi dengan Kreator Konten

Untuk makin memeriahkan kampanye American Tourister Find Fun Everywhere, American Tourister pun berkolaborasi dengan para kreator konten kreator media sosial ternama Indonesia.

Para influencer mengajak para remaja turut berbagi kemeriahan semangat dan energi American Tourister dengan memperagakan dua buah koreografi yang dirancang khusus oleh tim American Tourister untuk aplikasi TikTok.

Gerakannya bernama Shuffle Move dan Smacking Move - terinspirasi dari keluwesan gerakan koper American Tourister yang dinamis, ringan, tapi tetap penuh gaya.

Acara puncak American Tourister akan diselenggarakan di Main Atrium Grand Indonesia East Mall pada 2-6 Agustus 2023. American Tourister akan hadir dengan energi melimpah dan dekorasi penuh kilau dan gebrakan.

Berjudul serupa yaitu American Tourister Find Fun Everywhere, acara konsumen ini terdiri dari gaming, TikTok dance corner, art performance, Instagrammable spot, sesi seni karikatur, hingga kehadiran berbagai figur publik media sosial terkemuka Indonesia yang akan turut memeriahkan acara.

“Kami sungguh bersemangat menyusun rangkaian kegiatan untuk memeriahkan acara American Tourister Find Fun Everywhere ini. Ajang ini akan menjadi simbol selebrasi travel and tourism yang penuh energi," kata Nadya.

"Kami mengundang masyarakat untuk datang dengan ajak keluarga dan sahabat ke Main Atrium Grand Indonesia Mall," ujarnya.

"Pastikan salah satu checklist liburan seru yaitu koper, sudah aman di tangan sebelum berburu tiket, hotel dan akomodasi, serta menyusun rencana perjalanan yang seru bersama sahabat dan keluarga. Sudah waktunya untuk kembali wujudkan inspirasi berwisata bersama American Tourister!” ucap Nadya.

Kehadiran kampanye Find Fun Anywhere sungguh tepat karena minat berwisata makin meroket.

Berikut beberapa tren seputar dunia wisata global yang tengah hangat di kalangan turis dan wisatawan, terutama generasi milenial dan gen-Z yang masih dalam fenomena travel tourism.

Gaya hidup polisentrik

Memahami betapa pentingnya setiap momen, turis Indonesia makin teliti dalam memilih dan membandingkan banyak amenities dan fasilitas guna mengoptimalkan momen liburan bersama keluarga dan sahabat.

Destinasi populer terus menunjukkan keindahan dan keseruan, sementara destinasi lain mulai menikmati popularitas. Tema liburan seperti food-menities,cowboy-cations, dan tur lokasi syuting K-drama populer, jadi favorit di kalangan Gen-Z.

Tren Media Sosial OOTD dan GRWM

Jika dahulu Instagram penuh dengan tagar OOTD (Outfit Of The Day), maka TikTok juga memiliki tagar serupa yang juga sangat viral, yaitu GRWM (Get Ready With Me) yang menunjukkan kreator konten visual memadupadankan pakaian di pagi hari sebelum beraktivitas di depan kamera TikTok selayaknya kaca di kamar.

"Dalam acara ini, American Tourister juga akan menggenjot promo spektakuler berupa harga spesial untuk koper-koper baru dan bonus hadiah merchandise unik untuk setiap pembelanjaan nominal tertentu," kata Nadya. (RO/S-4)