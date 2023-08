Perkuat Jangkauan Global, MDRT Buka Kantor Baru di Singapura

Million Dollar Round Table (MDRT), The Premier Association of Financial Professionals® baru saja membuka kantor barunya di Singapura. Langkah ini bertujuan untuk mengelola upaya global lebih baik lagi dalam kaitannya meningkatkan sumber daya dan manfaat anggota MDRT. Kantor baru ini juga sekaligus menjadi kantor pusat Asia Pasifik yang berkoordinasi dengan kantor pusat MDRT di AS, serta kantor satelit di Tiongkok dan India.

MDRT telah berinvestasi dalam merekrut staf baru untuk meningkatkan pengalaman anggota di wilayah Asia Pasifik, di antaranya Gina van Dijk, Senior Director of Global Markets dan Nicole Squires, Senior Director of Business Development. Kedua pemimpin ini memiliki latar belakang kuat dalam hubungan dan bisnis global, serta akan memainkan peran kunci dalam mendukung dan memperluas sumber daya MDRT bagi lebih dari 22.000 anggotanya di wilayah Asia Tenggara, termasuk di antaranya dari Indonesia.

“Saya sangat senang bergabung dengan tim MDRT dan membantu mendorong misi global dalam keunggulan profesional di layanan keuangan,” ujar Gina yang sebelum bergabung dengan MDRT pernah bekerja di MCI Group, sebuah agensi konsultasi, engagement, pemasaran, event, dan manajemen asosiasi global.

Untuk diketahui MDRT (Million Dollar Round Table) The Premier Association of Financial Professionals®, merupakan asosiasi global dan independen yang terdiri dari para profesional asuransi jiwa dan layanan keuangan terkemuka dari lebih dari 700 perusahaan di 80 negara dan wilayah.

Berbeda dengan Gina, rekannya Nicole yang lahir dan besar di Filipina sebelum pindah ke Singapura, akan membawa pengalaman yang kaya dalam bidang konsultasi C-suite dan penjualan dari perspektif layanan finansial global, termasuk pengalaman dari peran terbarunya di Standard Chartered Singapura yang melayani pasar Rest of the World. Sebagai mantan penasihat keuangan dan juga anggota MDRT, Nicole akan memimpin tim yang fokus pada keanggotaan MDRT Family of Brands, pertemuan anggota, dan hubungan dengan perusahaan-perusahaan layanan keuangan di pasar utama MDRT.

“MDRT memiliki masa depan yang cerah di wilayah Asia Pasifik dan saya merasa terhormat dapat menjadi bagian dari upayanya untuk terus memberikan sumber daya yang lebih baik kepada anggota di ketiga asosiasi MDRT Family of Brands,” ujarnya.

Carol Kheng, Wakil Presiden Kedua MDRT, mengatakan pembukaan kantor pusat MDRT Asia Pasifik semakin menegaskan komitmen mereka terhadap industri ini. “Seiring dengan kesadaran penduduk di wilayah ini tentang kebutuhan dan pilihan dari perlindungan finansial yang semakin meningkat, kantor baru ini bertujuan untuk memberikan akses kepada anggota yang lebih mendalam dan cepat terhadap pengetahuan, keterampilan, saran, dan praktik terbaik untuk lebih baik lagi memberdayakan klien dalam membuat keputusan,” ujar Carol.

Kantor baru Singapura akan mendukung kegiatan-kegiatan MDRT di wilayah Asia Pasifik, termasuk penyelenggaraan 2023 MDRT Global Conference yang akan dilaksanakan di Singapura pada 27-30 Agustus mendatang. Konferensi akan diadakan di Sands Expo & Ceonvention Centre dimana para anggota dihimbau untuk datang dan mempelajari layanan keuangan dari perspektif global. (RO/M-3)