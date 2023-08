Pembiayaan Kendaraan Dongkrak Pertumbuhan Laba Bersih WOM Finance hingga 10 Persen

PEREKONOMIAN Indonesia terus menunjukkan kinerja positif usai dicabutnya pandemi Covid-19, termasuk di industri multifinance. Salah satu perusahaan pembiayaan, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) mencatatkan kinerja yang terus bertumbuh pada semester 1 tahun 2023.

Presiden Direktur WOM Finance Djaja Suryanto Sutandar mengungkapkan, pada semester 1-2023 WOM Finance berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp88 miliar, atau meningkat 10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan total aset sampai akhir Juni 2023 tercatat sebesar Rp6,8 triliun, atau meningkat 29% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kinerja tersebut didukung pula oleh peningkatan penyaluran pembiayaan dari produk multiguna jasa MotorKu dan MobilKu, serta pembiayaan motor baru dan MasKu, hingga akhir Juni 2023 WOM Finance berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp3,0 triliun atau meningkat 45% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kontribusi terbesar berada pada pembiayaan multiguna MotorKu dan MobilKu sebesar Rp2,1 triliun diikuti pembiayaan motor baru sebesar Rp831 miliar.

Sementara itu, total ekuitas WOM Finance tercatat sebesar Rp1,5 triliun. Nilai tersebut meningkat 11% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp1,4 triliun.

Di akhir Juni 2023, Return on Assets (ROA) Perseroan tercatat sebesar 3,7% dengan Return on Equity (ROE) tercatat sebesar 11,5%. Di sisi lain, Perseroan terus berusaha menjaga kualitas portofolio yang sehat dan terus bertumbuh, hal ini tercermin pada Non-Performing Financing (NPF) gross yang terjaga dengan baik di angka 2,0% per Juni 2023.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pencapaian, WOM Finance akan terus menjalankan berbagai aktivitas yang berdampak positif bagi konsumen, mitra usaha, karyawan hingga masyarakat umum, diantaranya adalah Honda Bikers Day 2023 dan Bulan Inklusi Keuangan (FinExpo) di bulan Oktober nanti.

"Melalui keikutsertaan dalam event tahunan ini, kami berharap dapat menghadirkan solusi finansial yang dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka, baik otomotif maupun non-otomotif. Kami juga berharap dapat terus memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan industri multifinance di Indonesia melalui produk dan layanan berkualitas yang kami tawarkan,” kata Djaja.

Djaja mengaku optimistis pembiayaan di tahun ini akan lebih baik dari tahun lalu. WOM Finance juga telah menyiapkan beragam strategi yang akan dijalankan, salah satunya dengan menambah jumlah jaringan di area potensial untuk memperluas jangkauan Perseroan.

“Hingga akhir tahun 2023, kami akan semakin memperluas jangkauan Perseroan, meningkatkan kerja sama dengan berbagai mitra dan rekanan dealer atau showroom, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar tercipta pelayanan terbaik bagi konsumen WOM Finance,” pungkasnya. (Z-5)