Arsjad Rasjid: Tiongkok Sumber Investasi Terbesar ASEAN

TIONGKOK dinilai berperan strategis dalam meningkatkan arus masuk investasi ke negara-negara di kawasan ASEAN. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua ASEAN-Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid.

Sebagai raksasa ekonomi dunia, Tiongkok merupakan salah satu sumber terbesar investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) di ASEAN.

Pada 2021, nilai investasi asing langsung Tiongkok yang tersebar di negara-negara ASEAN tercatat sebesar US$13,8 miliar. Negara-negara anggota ASEAN terdiri atas Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

“Ini capaian yang luar biasa yang patut diapresiasi. Selama beberapa dekade, Tiongkok telah membuktikan sebagai mitra terdepan ASEAN. Saya berharap ASEAN - Tiongkok akan terus mempertahankan kemitraan erat ini,” kata Arsjad di Beijing, Tiongkok (26/7), dikutip Senin (31/7).

Pertemuan dengan Pihak Bisnis di Beijing dan Shanghai

Delegasi ASEAN-BAC berada di Beijing dan Shanghai, pada 25-27 Juli 2023 dalam rangkaian roadshow kepemimpinan Indonesia pada ASEAN-BAC tahun 2023.

Seluruh delegasi menggelar pertemuan dengan para pengusaha tergabung dalam China Chamber of Commerce for Machinery and Electronic Products (CCCME), China Chamber of Commerce for Medicines and Health Products (CCCMHPIE), Center of China & Globalization, China Council for Promotion of International Trade (CCPIT), dan China Chamber of International Commerce (CCOIC).

“Ada sejumlah komitmen yang telah kami sepakati, salah satunya dengan melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan pihak CCPIT dan CCOIC terkait pembaruan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam berbagai sektor bisnis yang berada dalam naungan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia),” kata Arsjad.

Delegasi ASEAN-BAC juga melakukan pertemuan dengan Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), FinVolution Group, dan Hycan.

Ketiga perusahaan ini ditemui saat di Shanghai dan para delegasi membahas mengenai peluang investasi perusahaan tersebut di ASEAN dan Indonesia.

Saat bertemu dengan pihak COMAC, delegasi ASEAN-BAC membahas peluang kerja sama lanjutan terkait adanya kerja sama untuk industri pesawat terbang Indonesia dan ASEAN.

Maskapai Indonesia bernama TransNusa telah menggunakan pesawat buatan COMAC untuk rute Jakarta-Bali per April 2023 lalu.

Selain itu, delegasi juga bertemu dengan pihak FinVolution Group untuk membahas mengenai kerja sama dalam hal digital finansial dan dengan pihak Hycan selaku salah satu perusahaan kendaraan listrik terkemuka di Tiongkok, delegasi ASEAN-BAC membahas mengenai adanya peluang pemasaran Hycan di ASEAN.

Pada rangkaian pertemuan selama roadshow ASEAN-BAC di Tiongkok, secara khusus delegasi ASEAN-BAC mengajak pejabat pemerintah dan para pelaku usaha Tiongkok untuk menghadiri Business Investment Summit 2023 dan Asean Business Awards 2023 yang akan diselenggarakan di Jakarta, pada 3-4 September 2023.

Indonesia, kata Arsjad, menjadi salah satu contoh konkret kerja sama Tiongkok di kawasan ASEAN.

Disebutkan, di bidang kesehatan perusahaan-perusahaan Tiongkok telah mengembangkan teknologi baru yang inovatif, efektif, dan hemat biaya, khususnya bidang biologi dan vaksinasi untuk membantu mempercepat transformasi kesehatan di Indonesia.

Dia sebutkan, pada dekade terakhir Tiongkok telah menjadi sumber utama inovasi ilmu hayati, unggul dalam pengembangan produk baru dan versi hemat biaya dari produk-produk kompleks.

“Tiongkok berada di garis depan inovasi bioteknologi, genomik dan bioengineering yang akan mendorong pengelolaan kesehatan di masa depan. Inovasi Tiongkok menghadirkan harapan bagi negara-negara berkembang,” tambah Wakil Ketua ASEAN-BAC, Bernardino Vega.

Indonesia dan Tiongkok secara bersama-sama dapat memfasilitasi terciptanya pasar yang menarik untuk hasil inovasi terbaru, termasuk produk life sciences.

“Harus diakui, hambatan terbesar arus masuk investasi Tiongkok ke Indonesia saat ini adalah persoalan regulasi. Kami berharap akan ada kesepakatan terkait regulasi dan pengurangan hambatan untuk membuka pasar bagi produk-produk inovasi Tiongkok di Indonesia,” kata Arsjad.

Dampingi Presiden RI Kunjungan di Chengdu

Setelah melakukan roadshow ASEAN-BAC di Beijing dan Shanghai, Ketua ASEAN-BAC Arsjad Rasjid juga melakukan kunjungan secara terpisah di Chengdu, Tiongkok pada 27-29 Juli 2023.

Di Chengdu, Arsjad mendampingi Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan pertemuan bisnis dengan Kamar Dagang Indonesia di Tiongkok (INACHAM) dan beberapa pengusaha Tiongkok lainnya, yang diadakan di Hotel Shangri-La.

Pertemuan tersebut difokuskan pada mengundang investor Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia, terutama dalam percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik, energi terbarukan, dan pembangunan ibu kota baru Indonesia (IKN).

ASEAN-BAC juga menjalin kemitraan erat dengan sejumlah perusahaan di Indonesia, diantaranya PT Astra International Tbk, Indika Energy, Sinar Mas, Bakrie Group, East Ventures, Indofood, Mayora Group, and MRT Jakarta dalam mendukung proses transisi energi yang lebih ramah lingkungan di Indonesia.

Vice President dan Group CEO Indika Energy, Azis Armand mengungkapkan, penggunaan kendaraan listrik dan pengembangan ekosistemnya merupakan salah satu kunci untuk mempercepat transisi energi di Indonesia.

“Kami percaya kendaraan listrik dan ekosistemnya akan membantu mengurangi jejak karbon, serta mendukung pembangunan ekonomi hijau," kata Azis. (Z-5)