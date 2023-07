SPIL Munculkan Fitur Track and Trace untuk Less Container Load

PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) resmi meluncurkan inovasi terbaru untuk layanan pengiriman Less Container Load (LCL). Inovasi tersebut berbentuk fitur LCL Track and Trace di aplikasi mySPIL Reloaded dan laman myspil.com. Sebelumnya, hanya pengiriman full container saja yang memperoleh layanan track and trace.

"Kini pelanggan SPIL dengan pengiriman LCL dapat memantau status pengiriman barang secara real-time, mulai dari proses booking hingga barang sampai di tujuan akhir," ujar Brand Manager PT SPIL Patrick Harjono melalui keterangan tertulis, Senin (31/7).

SPIL menjadi perusahaan pelayaran pertama yang memiliki fitur LCL Track and Trace. Itu merupakan bukti komitmen perusahaan untuk memberikan layanan yang unggul dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan pasar.

Patrick mengatakan penambahan fitur itu bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para pelanggan.

"Untuk pelanggan dengan pesanan full container, mereka bisa memasukkan nomor B/L atau nomor kontainer saat mengecek status pengiriman. Sekarang, pengiriman LCL juga bisa, dengan memasukkan nomor Tally Sheet (TS) pada kolom LCL Track and Trace. Tinggal klik, dan data akan terbuka semua mulai dari info kapal, estimasi tiba, hingga detail history pengiriman,” tuturnya.

Ke depan, pelanggan tidak perlu lagi menghubungi sales SPIL untuk mengetahui status pengiriman barang. Kini, mereka dapat menghemat waktu dan tenaga dengan cara mengecek status barang kiriman secara langsung melalui layanan anyar itu.

"Fitur ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan LCL dalam memantau perjalanan barang mereka dengan lebih efisien dan transparan," tuturnya.

Tentunya dalam menyediakan fitur LCL Track and Trace ini, SPIL telah mengadopsi teknologi canggih dan sistem keamanan yang ketat untuk memastikan informasi pelanggan tetap terlindungi dan terjamin kerahasiaannya.

“Kami percaya bahwa dengan memberikan fasilitas yang sama dengan pengguna layanan full container serta transparansi yang lebih tinggi saat proses pengiriman, akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap SPIL.” tandasnya. (RO/Z-11)