PT MMP Rambah Industri Kedirgantaraan Di Indonesia Dan ASEAN

INDUSTRI kedirgantaraan merupakan sektor penting dengan potensi besar di kawasan ASEAN. Hal inilah yang mendorong PT Matra Mandiri Prima (MMP) mengambil langkah strategis menuju sektor kedirgantaraan di Indonesia dan proyek potensial ASEAN lainnya dengan berlangganan Segregated Portfolio C dari Great Win SPC.

Keputusan MMP untuk berinvestasi di sektor ini selaras dengan visi perusahaan akan inovasi teknologi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Peluang investasi baru ini dikelola oleh manajer aset berlisensi Hong Kong Safari Asia Limited (AUM670), bertujuan untuk menciptakan portofolio aset yang terdiversifikasi dengan fokus utama pada industri kedirgantaraan yang sedang berkembang.

Peresmian kerja sama ini dihadiri anggota Wantimpres Agung Laksono, anggota DPR Komisi I Dave Laksono, serta Ketua PT MMP Jackson Tandiono. "Semoga kerja sama ini memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan akan teknologi tinggi terutama yang menggunakan luasnya wilayah Indonesia sehingga komunikasinya akan lebih mudah dicapai," tutur Agung Laksono.

Sedangkan Jackson Tandiono menegaskan komitmen MMP untuk unggul dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Didirikan pada 2009, MMP telah menjadi yang terdepan dalam menyediakan solusi TIK yang komprehensif, termasuk jaringan komunikasi satelit, base transceiver station (BTS) di daerah terpencil, dan infrastruktur jaringan TI.

"Perusahaan telah menggelar lebih dari 7000 infrastruktur sistem komunikasi di seluruh Indonesia bagian timur, mulai dari Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Pada 2019, MMP berekspansi ke Solusi EPC, Distribusi, dan Energi Terbarukan. Hal ini menunjukkan komitmen kami untuk mendorong inovasi di berbagai sektor," jelasnya.

Dikatakan dengan dukungan dari Safari Asia Limited, MMP siap memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri kedirgantaraan di wilayah tersebut. "Saat MMP memulai babak baru ini, perusahaan membayangkan masa depan di mana teknologi, energi terbarukan, dan kedirgantaraan bersinergi untuk membentuk masa depan yang berkelanjutan dan sejahtera bagi Indonesia dan ASEAN," ungkap Jackson.

Di sisi lain, Safari Asia Limited yang didirikan pada 2009 memegang lisensi untuk Aktivitas yang Diatur Tipe 1, Tipe 4, dan Tipe 9 oleh Securities and Futures Commission of Hong Kong. Pimpinan Safari Asia Limited, Timothy Shen mengungkapkan kegembiraannya tentang langganan MMP ke Segregated Portfolio C karena ia percaya hal itu akan memberikan hasil yang diinginkan kepada investor.

"Tim di Safari Asia Limited diperlengkapi dengan baik untuk menyesuaikan solusi investasi yang sejalan dengan mandat khusus MMP, memastikan pengembalian yang sangat baik bagi investor sambil mendorong pertumbuhan di industri kedirgantaraan," jelasnya. (RO/R-2)