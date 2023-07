Hunian di Tengah Jakarta, Modernland Pasarkan The Essence Mulai Rp2 Miliaran

MINAT masyarakat memiliki rumah tapak (landed house) di tengah Kota Jakarta mendorong PT Modernland Realty menghadirkan cluster The Essence Garden City, Sabtu (29/7). Rumah di tengah Kota Jakarya ini, segera dipasarkan dengan harga mulai dari Rp2 miliar.

“Saat ini minat konsumen terhadap rumah tapak dengan rentang harga Rp1,5 sampai Rp3 milliar masih sangat tinggi. Dimana sebagian besar dari pembelinya adalah kalangan end user atau pemakai langsung,” ungkap Marketing & Sales Director Residential & Commercial PT Modernland Realty Tbk. Kevin O Lesmana dalam keterangan resmi yang diterima, Sabtu (29/7).

Kevin menjelaskan, alasan lain diluncurkannya Cluster The Essence adalah setelah melihat kesuksesan peluncuran produk hunian The Essence at Yarra dan La Seine beberapa bulan silam. Apalagi, The EssenceGarden City yang berada di dalam cluster Alamanda dan Zebrina, berlokasi di jantungnya JGC dengan fitur terdepan dan selangkah dari Mall AEON dan IKEA.

“Permintaan rumah tapak di Jakarta Garden City sangat tinggi. Ini membuat kami sangat optimistis akan disambut baik oleh masyarakat yang menginginkan tinggal di Jakarta Garden City yang merupakan kawasan hunian modern terluas dan terlengkap di Jakarta Timur," kata Kelvin.

Rencananya, kata dia, sebanyak 96 unit rumah The Essence Garden City segera dipasarkan dan dibangun. Selain, keunggulan lainnya adalah, memiliki desain yang unik dan mengadopsi konsep kekinian yang sedang digemari kebanyakan masyarakat. Hunian ini juga maksimalkan fungsi ruang untuk mengakomodir seluruh anggota keluarga.

“Product The Essence adalah produk yang diciptakan sempurna dengan layout atau tata letak pemanfaatan lahan dan ruang yang maksimal, membuat para pembeli tidak lagi memerlukan dana tambahan untuk melakukan renovasi atau penambahan bangunan,” jelas dia.

Apapagi, dengan fitur dan kelebihan dari produk The Essence ini dipasarkan mulai dari Rp2 miliar untuk sebuah rumah di tengah Kota Jakarta.

Banyak promo menarik yang di tawarkan hanya dalam periode pra launching. Misalnya, program DP subsidi dan biaya akad kredit juga disubsidi, sehingga calon pembeli tinggal cukup membayarkan uang tanda jadi sebesar Rp25 juta rupiah lalu bisa langsung akad kredit dengan bank bank yang dikehendaki.

“Kami yakin masyarakat akan mendapatkan deal yang bail dengan pilihan The Essence Garden City,” jelas dia.

Makin Prospektif

Berada di atas lahan seluas 370 hektar dan mengusung konsep Eco Township, Jakarta Garden City menawarkan lingkungan untuk tempat tinggal, investasi, rekreasi, serta didukung oleh ruang terbuka hijau seluas 120 hektar.

“Jakarta Garden City akan meningkatkan kualitas hidup penghuninya dan penghuni bisa mendapatkan keseimbangan dalam hidup, yakni untuk bekerja, teman dan keluarga,” ujar Kelvin O Lesmana.

Ia menjelaskan, beragam fasilitas komersial dan gaya hidup juga menjadi nilai tambah yang ditawarkan Jakarta Garden City sehingga penghuni tidak perlu harus keluar kawasan untuk sekadar memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti pusat F&B, klinik kesehatan serta sarana pendidikan telah tersedia dan beroperasi di Jakarta Garden City.

Sejumlah mitra investasi kaliber internasional juga telah bergabung di Jakarta Garden City seperti Astra Land, Hongkong Land, Lotte E&C, AEON Mall, IKEA, Shell, dan lainnya.

Masifnya pertumbuhan iklim bisnis di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, tak bisa dipungkiri membuat Jakarta sebagai ibukota negara mulai membutuhkan kawasan-kawasan Central Business Distric (CBD) baru. Salah satu wilayah yang didapuk untuk kawasan pengembangan CBD baru tersebut adalah area koridor timur Jakarta, mengingat kawasan ini memiliki fasilitas infrastruktur yang cukup mumpuni serta cadangan lahan yang sangat memungkinkan untuk pengembangan menjadi sebuah kawasan pusat bisnis baru.

Kawasan Jakarta Garden City menjadi pintu gerbang terdepan bagi kawasan koridor timur Jakarta saat ini. Selain lokasi yang strategis, Jakarta Garden City juga terintegrasi langsung dengan berbagai fasilitas infrastruktur serta berbagai objek vital di sepanjang koridor timur Jakarta hingga ujung Pulau Jawa. Tak heran, jika jumlah investor global yang memilih Jakarta Garden City sebagai lokasi investasi mereka di Indonesia terus bertumbuh dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Kawasan JGC dikelilingi berbagai infrastruktur modern dan aksesibilitas terlengkap di koridor timur Jakarta. Berjarak 3,4 Km dari Kelapa Gading melalui Jalan Tipar Cakung atau hanya 15 menit menuju Kelapa Gading melalui jalan tol ruas Sunter-Pulo Gebang, hanya 1 menit menuju pintu tol Cakung Timur, memiliki akses tol Tanjung Priok Ancol - Bandara Soekarno Hatta serta akan sangat dekat dengan pengembangan LRT Kelapa Gading-Rawamangun.

Sehingga dengan demikian dari kawasan Jakarta Garden City hanya memerlukan waktu perjalanan selama 30 menit menuju pusat Ibu Kota Jakarta, 15 menit menuju pelabuhan Tanjung Priok, 40 menit menuju Bandara Soekarno-Hatta, 90 menit menuju pelabuhan Patimban serta 1 jam menuju Bandara Internasional Kertajati. Selain itu, kawasan Jakarta Garden City masih berada di dalam wilayah DKI Jakarta. (Z-10)