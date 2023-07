Deloitte Indonesia Umumkan 11 Perusahaan dengan Pengelolaan Terbaik

DELOITTE Indonesia mengumumkan pemenang Indonesia’s best managed companies 2023. Dalam ajang tahunan ketiga kalinya itu, 11 perusahaan diakui atas kontribusinya pada sektor industri dan ekonomi Indonesia.

Ke-11 perusahaan dinilai secara ketat oleh panel juri multidisiplin dan independen dengan empat kriteria yakni strategi, kapabilitas dan inovasi, budaya dan komitmen, serta tata kelola dan keuangan.

Melalui keterangan tertulis, Sabtu (29/7), dari 11 perusahaan, sebanyak lima perusahaan meraih penghargaan ini untuk pertama kalinya.

Kelima perusahaan itu yakni PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema XXI) pengelola jaringan bioskop terbesar di Indonesia, dan PT Paragon Universa Utama (Paragon Corp) yang bergerak dalam sektor kecantikan dan perawatan pribadi.

Selanjutnya, PT Mayora Indah Tbk di sektor makanan dan minuman, PT Sat Nusapersada Tbk di bidang manufaktur elektronik, dan PT Eka Mas Republik yang bergerak dalam layanan internet.

Presiden Direktur dan CEO PT Nusantara Sejahtera Jaya Tbk Hans Gunadi mengatakan penghargaan ini adalah hasil kerja keras dalam memberikan pengalaman menonton terbaik bagi penonton film di Indonesia.

“Ini kehormatan bagi Cinema XXI sebagai salah satu pemenang dalam Indonesia's best managed companies. Ini memperkuat komitmen kami dalam memberikan kualitas tanpa kompromi, hiburan terjangkau, dan selalu jadi yang terbaik di industri perfilman,” kata Hans.

Sementara itu, enam perusahaan lainnya berhasil mempertahankan status best managed companies.

Di antaranya ialah PT Great Giant Pineapple dan PT Pakuwon Jati Tbk yang meraih penghargaan selama tiga tahun berturut-turut.

PT ACE Hardware Indonesia Tbk, PT Indesso Primatama, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, serta PT Mowilex Indonesia juga berhasil mempertahankan gelar mereka selama dua tahun berturut-turut.

Bagi CEO PT Great Giant Pinaple Tommy Wattimena, keberhasilan meraih penghargaan best managed company selama tiga kali berturut adalah bukti dedikasi teguh dan kerja tim luar biasa dari karyawan perusahaan.

“Keberhasilan kita tidak hanya terletak pada meraih penghargaan, tetapi juga secara konsisten meningkatkan standar keunggulan dan inovasi,” ungkap Tommy.

Best Managed Companies Leader Deloitte Indonesia Roy Tedja mengatakan ke-11 pemenang Indonesia's best managed companies 2023 kini tergabung dalam komunitas elite global best managed companies di 46 negara.

"Mereka berada di garis terdepan industri mereka serta berkontribusi pada komunitas bisnis dan perekonomian Indonesia,” ucap Roy.

Roy juga menjelaskan para pemenang diseleksi panel juri yang terdiri dari Wakil Rektor Universitas Prasetiya Mulya Prof Agus W Soehadi PhD, Dosen Senior Jurusan Akuntansi UI Dr Ancella Anitawati Hermawan MBA CA ACMA CGMA, dan mantan CEO Deloitte Indonesia Claudia Lauw.

"Panel juri independen meninjau secara teliti aplikasi yang masuk dan menentukan pemenang tahun ini," jelasnya.

Southeast Asia Best Managed Companies Michael Tsia menambahkan best managed companies menunjukkan mereka memiliki visi inovatif dan menawarkan produk dan jasa terbaik di kelasnya kepada pelanggan.

Pemenang Indonesia ini, kata dia, akan bergabung dalam jaringan global Best Managed Companies yang terdiri lebih dari 1.300 organisasi dari 46 negara di Amerika, Eropa, dan Asia Pasifik.

Mereka juga diundang bergabung dalam simposium regional dan makan malam gala tahunan best managed companies Asia Tenggara 2023 di Bangkok, Thailand, pada 3 Agustus 2023, sebagai malam perayaan, ajang berjejaring dan rekognisi pasar.

Best managed companies ialah program unggulan yang digelar Deloitte Private, dengan fokus melayani perusahaan keluarga dan klien perorangan dalam berbagai ukuran. (RO/S-2)