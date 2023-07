Pameran OWF Berlangsung Meriah, Ini Tips Efektif Datang ke Pameran Wedding

AJANG pameran Ohana Wedding Festival (OWF) yang diinisiasi oleh Ohana Enterprise kembali sukses memenuhi kebutuhan calon pengantin yang sedang merencanakan pesta pernikahan. Antusiasme pengunjung sudah terlihat dari hari pertama hingga hari terakhir OWF yang berlangsung di Qbig BSD.

General Manager Ohana Enterprise Yogy Rulan Wijaya menuturkan Ohana konsisten mengadakan OWF setiap tahunnya. Untuk memenuhi kebutuhan calon pengantin, Ohana juga terus melakukan kolaborasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam sebuah pesta pernikahan.

“Banyak calon pengantin yang sangat antusias datang dengan membawa pasangan serta keluarga mereka ke OWF pada 22-23 Juli lalu,” ujar Yogi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (28/7).

Dalam pameran kali ini, OWF mengambil tema pesta kebun sebagai tema utama. Kegiatan OWF diikuti mulai dari ratusan vendor UMKM yang bergerak di industri pernikahan. Tidak hanya itu, puluhan hotel bintang 3 dan 5 juga turut serta membuka boothnya di kegiatan OWF kali ini.

Selama OWF berlangsung, para calon pengantin terlihat menemui langsung vendor-vendor yang ada di kegiatan OWF mulai dari katering, bridal, sanggar, dekorasi, dokumentasi, venue, hingga hiburan. Secara bergantian para calon pengantin berkonsultasi langsung terkait rencana kesiapan acara pernikahannya masing-masing.

Ohana terus konsisten sebagai perusahaan yang bergerak di industri pernikahan penyedia paket pernikahan lengkap atau all in one package bagi para calon pengantin. Setiap keperluan calon pengantin yang berencana mengadakan pesta pernikahan tersedia lengkap di OWF.

Selain kelengkapan vendor yang berpartisipasi, Ohana juga menyediakan beragam promo-promo paket pernikahan selama berlangsungnya kegiatan OWF. All in package senilai Rp150 juta untuk 1000 undangan. Paket bulan madu ke Phuket, pre wedding Sydney, cincin nikah, hingga hadiah utama dengan total nilai ratusan juta rupiah.

Yogi juga memberikan tips kiat-kiat kepada para calon pengantin yang ingin menghadiri pameran pernikahan seperti OWF. Setiap calon pengantin disarankan untuk mencari informasi seluas mungkin sebelum datang ke kegiatan acara pernikahan. Hal tersebut dilakukan agar proses persiapan mencari vendor pernikahan menjadi lebih efektif.

“Datang ke pameran pasti bingung karena begitu banyak vendor pasti kalau orang awam kesulitan harus apa. Baiknya si sebenarnya sudah janjian dengan marketing, sudah tau promosi-promosinya. Dan yang paling penting adalah sudah mempersiapkan budget dari si pengantin sendiri,” ungkap Yogy.

Yogy menyarankan agar para calon pengantin bisa menggunakan jasa penyedia paket pernikahan all in atau full package. Dengan memilih paket pernikahan all in, para calon pengantin tidak perlu lagi repot-repot memilih vendor satu per satu secara retail. Selain menghemat waktu, jasa penyedia paket pernikahan juga bisa memangkas biaya kegiatan pernikahan secara signifikan.

“Menurut saya ialah yang paling penting itu marketing penyedia jasa itu sendiri. Ketika kita sudah ambil paket weddingnya untuk mempermudah daripada retail akan lebih merepotkan. Sebaiknya ambil paket wedding, sudah tau paketnya nanti list vendornya baru kita bisa keliling. Ada vendor apa saja,” ungkapnya. (Z-8)