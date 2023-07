Inilah Tujuh Event Menarik di Pameran Food & Hotel Indonesia 2023

PAMERAN Food & Hotel Indonesia (FHI) 2023 pada hari ke-2 pada Rabu (26/7) berlangsung meriah karena makin banyak pengunjung yang hadir.

Berikut rangkuman acara yang bisa disimak dan diharapkan makin menarik minat pengunjung untuk datang pada dua hari terakhir pameran, hingga tanggal 28 Juli 2023.



1. Bulog Trade Forum

India adalah negara keempat di dunia yang melakukan ekspor daging kerbau terbesar ke beberapa negara Asia dan Afrika. Di antara negara-negara tersebut adalah Hong Kong, Mesir, Malaysia, dan Indonesia.

Baca juga: Usung Pameran Dagang Berkelanjutan, Food & Hotel Indonesia Kembali Hadir



Kadiv Marketing Perum Bulog, Subali Agung Gunawan dalam acara Bulog Trade Forum dalam event FHI 2023, mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir lagi saat mengonsumsi daging kerbau dari India.

Apalagi saat ini, daging kerbau impor dari India sudah melalui sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) termasuk dalam hal pakan ternak dan proses penyembelihan kerbau.



Bahkan, sebelum melakukan penyembelihan hewan di India, Bulog memiliki tim khusus yang ditugaskan di pabrik India untuk memastikan apakah daging kerbau tersebut layak dikirim ke negara kita.

Untuk keamanan dalam negeri sendiri, Bulog juga secara rutin melakukan uji laboratorium, termasuk uji PMK untuk meyakinkan bahwa daging frozen dari India memenuhi persyaratan kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.



Agung juga menjelaskan, bahwa semua daging kerbau yang diimpor ke negara kita akan disimpan ke dalam mesin ABF (Air Blast Freezing) dengan minus 40-60 derajat Celcius.

Baca juga: Usung Konsep 360° Total Solution di FHI 2023, Nestle Professional Mau Lebih Dekat dengan Customer

Mesin pendingin tersebut bermanfaat untuk menjaga kualitas daging serta menjaga agar kadar gizinya tidak rusak.



Sejalan dengan hal ini, Tariq Anwar, selaku Director of Processed Food Division of Allanasons Ltd juga mengungkapkan, Allana Group, merupakan produsen agribisnis India yang telah menjadi pioneer dan market leaders bersertifikasi halal sejak tahun 1969.

Bahkan, Allanasons juga telah bekerjasama dengan Indonesia dalam melakukan ekspor daging kerbau halal berkualitas sejak tahun 1983, 1993, 2016 dan masih terus berlangsung sampai sekarang.

Allanasons juga menjamin bahwa seluruh kerbau yang diproduksi dari peternakan Halal India, juga sangat diperhatikan kesehatannya. Mereka diberi pakan organik berupa, rumput hijau organik, tanpa antibiotik ataupun suntikan hormon tambahan.



2. Business Matching Programme

Sudah 2 tahun belakangan, FHI menghadirkan Business Matching Programme yang memiliki tujuan untuk menjembatani, serta meningkatkan kolaborasi dan sinergi bisnis antara buyer dan supplier (exhibitor).

Pada hari pertama FHI 2023, program ini telah membantu 100 buyer dan exhibitor bertemu dan melakukan perbincangan bisnis.

Business Matching Programme FHI sendiri, sebenarnya bersifat business to business (B2B).

Baca juga: Kenalkan JAPFA Food di FHI 2023, JAPFA Perkuat Segmen Usaha Downstream

Biasanya bisnis tersebut terjadi antara dua belah pihak, dengan dan latar belakang bisnis yang match atau sesuai dengan kebutuhan dan persediaan yang ditawarkan.



3. Indonesia Latte Art Championship (ILAC) & Indonesia Coffee Roasting Championship (ICRC)

Salah satu ajang bergengsi yang paling banyak dinanti oleh pengunjung di event FHI adalah Indonesia Coffee Events (ICE) by Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI). Pada hari ke-2 pelaksanaan kompetisi ini, SCAI menghadirkan tiga macam acara yakni;

Indonesia Latte Art Championship (ILAC), Indonesia Coffee Roasting Championship (ICRC) serta Indonesia Coffee in Good Spirit Championship (ICGSC).

Pada ajang ILAC hari kedua ini masuk pada putaran pertama yakni stage performance.

Sementara pada ajang ICRC, para peserta masuk ke dalam tahap penilaian berupa, sample roasting. Dalam tahap ini, juri akan menilai kemampuan peserta dalam me-roasting kopi

Ini merupakan proses pemanggangan biji kopi, untuk mengeluarkan aroma dan rasa yang terkunci di dalam biji kopi tersebut.

Nantinya setelah proses pemanggangan selesai, peserta akan berlanjut untuk open cupping atau coffee tasting, yang juga salah satu prosedur cukup penting dalam industri kopi.



4. Jakarta Best Sommelier Competition

Kebiasaan minum wine sangat populer, terutama di negara Eropa. Namun, seiring perkembangan zaman, belakangan orang Indonesia juga sudah banyak yang mulai menggemari minum wine.



Kendati demikian, masih banyak yang belum tahu persin mana saja jenis Wine yang berkualitas dan layak untuk dicoba. Berangkat dari hal tersebut membuat asosiasi Indonesia Sommelier Association (ISA) rutin mengadakan kompetisi Best Sommelier.



Di hari ke-2 pelaksanaan FHI 2023, ISA menggelar kompetisi Jakarta Best Sommelier untuk mencari sommelier terbaik di Ibukota Jakarta, yang memiliki bekal pengetahuan luas dan mendalam tentang wine.

Ada 28 peserta yang hadir dalam event ini, di mana masing-masing peserta mewakili tempat mereka bekerja, sebut saja seperti Union, Loewy, Roma, Bistecca, dan lain sebagainya.

5. Asia Pastry & Baking Challenge

Tantangan Pastry and Bakery mengundang chef dari semua latar belakang untuk menunjukkan keterampilan mereka, dan terlibat dalam kompetisi persahabatan dengan individu berbakat lainnya.

Baca juga: LNK Siap Bawa Pebisnis Horeca Unggul dalam Persaingan

Pada hari ke-2 kompetisi yang inovatif ini, dihadirkan National Cake Shop Challenge yang bertujuan untuk menonjolkan kemampuan setiap chef.



Menurut Chef Tusyadi, selaku Executive Pastry Chef dari Jakarta Convention Centre, yang juga menjadi salah satu juri dalam kompetisi ini, peserta terdiri dari 4 grup. Dengan 9 macam kategori penilaian khusus untuk kelas Junior yang telah berlangsung di hari ke-2 ini.

7. Red Bull Party Truck

Jelang sore hari, sebagai bagian dari penutup acara hari ke-2 ini, Red Bull mengadakan kembali Party Truck, berupa games Vodka Pong yang dimeriahkan llve performance oleh DJ Marlo dan acara Event Car & Bar Take Over Playback Music serta Freeflow Bar.

Red Bull hadir untuk turut memeriahkan FHI 2023 hingga 2 hari ke depan, dengan menggabungkan musik sebagai sebuah hiburan, agar pengunjung merasa makin terhubung dengan individu yang punya pemikiran sama, sambal menjalin persahabatan baru. (RO/S-4)