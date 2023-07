Meriahkan Indo Build Tech 2023, Onda Hadirkan Koleksi Terbaru dan Raih Penghargaan 

PAMERAN tahunan untuk industri material dan teknologi bangunan terbesar di Indonesia, Indo Build Tech (IBT), yang berlangsung baru-baru mendapat respons dan sambutan besar dari masyarakat.

Perusahaan perlengkapan sanitasi terkemuka Onda turut berpartisipasi dalam ajang Indo Build Tech 2023 yang digelar di Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan mengusung tema #ContinueToInnovateTheExclusiveOne.

“Dengan tema ini ditampilkan melalui desain booth Onda tahun ini konsep booth yakni Electrical Blossom di mana memang kita memperkenalkan konsep keanggunan, kemewahan dalam produk sanitari," kata Karen Wulandari, Marketing Manager Onda dalam keterangan pers, Kamis (27/7).

"Jadi dari marketing Onda sendiri, ini kita bermaksud untuk memperkenalkan dunia sanitari itu dengan tetap anggun, mewah dan juga exclusive maka dari itu in line dengan konsep kita yaitu memperkenalkan logo baru kami yaitu di Onda Exclusive,” ucap Karen.

Sebagai brand dari produk sanitari, Onda secara rutin mengikuti event IBT dari tahun ketahun. Pada tahun 2023, Onda meng-upgrade konsep Onda Exclusive ini dengan cerita cerita baru dibalutkan dengan cerita nature series.

Onda Raih Penghargaan

Bukan hanya sukses sebagai peserta pameran IBT 2023, Onda juga sukses dengan meraih Indo Build Tech Awards 2023 kategori “Best Of The Best Sanitary Essential”.

"Dengan penghargaan yang diraih, Onda akan berkomitmen untuk mengembangkan kreativitas kami dalam produk sanitary dan plumbing agar menjadi yang dicintai keluarga indonesia, terima kasih ya semuanya!, " tutur Karen..

Karen mengakui bahwa booth Onda pada IBT 2023 mendapat respons positif dan pengunjung yang datang jumlahnya bnayak.

Namun saat ditanya berapa nilai transaksi penjualan sampai akhir pameran IBT 2023, Karen menegaskan," Jumlah tranksaksi penjualan bukan focus Utama kami ikut IBT ini, namun hampir Sebagian display yang kami show terjual ke pengunjung kami." (RO/S-4)