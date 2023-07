Kenalkan JAPFA Food di FHI 2023, JAPFA Perkuat Segmen Usaha Downstream

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) kembali berpartisipasi dalam ekshibisi makanan dan minuman terbesar Food & Hotel Indonesia (FHI) 2023 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran.

Pada ekspo yang berlangsung mulai dari 25 hingga 28 Juli 2023 tersebut, JAPFA memperkenalkan entitas barunya di bidang segmen usaha hilir (downstream) dan pemasaran produk protein hewani JAPFA yakni JAPFA Food.

Melalui JAPFA Food, JAPFA menjembatani pelanggan dan calon pelanggan untuk mendapatkan akses ke berbagai produk berkualitas dari Grup JAPFA.

Pada rangkaian Pameran FHI 2023 ini, JAPFA Food menargetkan segmen food service, dengan menawarkan teknologi yang memudahkan pengusaha food service seperti frozen-to-fry, ready-to-eat, dan berbagai produk dengan nilai tambah lainnya yang tujuannya memudahkan persiapan di dapur para pelaku usaha food service.

Dengan adanya inovasi dalam teknologi pangan, JAPFA dapat membuat produk-produk frozen-to-fry dengan kualitas rasa yang tidak kalah dengan proses pembuatan makanan yang berdasarkan pesanan (a’la minute) pada umumnya.

Bedanya, keunggulan produk frozen-to-fry JAPFA yakni dapat membuat proses persiapan memasak menjadi lebih cepat dan mudah dengan kualitas yang lebih terjaga.

Rachmat Indrajaya, Corporate Affairs Director JAPFA menyampaikan, “Kehadiran JAPFA Food merupakan solusi bisnis yang kami tawarkan kepada para mitra untuk memperoleh berbagai pilihan produk protein hewani dengan kualitas terbaik yang komprehensif dan terintegrasi."

"Kami berharap, dengan menawarkan solusi produk protein yang lebih lengkap, teknologi pangan dan R&D yang semakin kuat, serta kustomisasi dari central kitchen, JAPFA dapat lebih memperkuat pelayanan terhadap segmen food service.” kata Rachmat.

Terapkan Konsep Farm to Fork

“Konsep Farm to Fork yang kami usung menggambarkan bagaimana kami memperoleh dan memproduksi produk protein hewani yang berkualitas dari tingkat hulu hingga hilir. Dengan bisnis model terintegrasi yang kami miliki, menjadikan produk kami terjamin keterlacakannya," jelas Melvany Kasih, Deputy Head of SBU Consumer Go Direct Indonesia..

"Keunggulan lain yang kami miliki adalah tingkat fleksibilitas dalam memenuhi preferensi dan kebutuhan pelanggan. Selain itu, dengan hadirnya central kitchen, JAPFA Food juga dapat menawarkan jasa kustomisasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari para pelaku usaha food service”, ungkap Melvany.

Produk olahan yang ditawarkan JAPFA Food memiliki 6 sub kategori, diantaranya Unggas, Produk Daging Olahan, Daging Sapi, Makanan Laut, Produk Susu serta Saus dan Dressing dengan merek So Good, So Nice, Ayam Ulu, Best Chicken, Tokusen, Santori, Seafood Lovers, JAPFA Prime Seafood, Toba Tilapia, Ichi-No-Ji, Omayo, Real Good, Mom & Spice, Dosuka, Tora Duo dan BON-BON.

Pada pameran FHI ini, JAPFA ingin mengajak pengunjung memperoleh pengalaman mencicipi rangkaian produk perusahaan. Selama expo berlangsung, JAPFA akan mengadakan workshop bersama dengan Chef handal yang akan berbagi resep dan kemampuan mengolah berbagai produk protein hewani pilihan.(RO/S-4)