Ulang Tahun ke-12, Blibli Fokuskan Pelayanan Kebutuhan Harian di Sumatra Utara

Di penghujung Juli 2023, PT Global Digital Niaga Tbk atau yang dikenal dengan Blibli memasuki usia ke-12 tahun. Selama lebih dari satu dekade hadir di Indonesia, Blibli telah melewati berbagai perubahan dan dinamika bisnis untuk terus menjadi teman setia para pelanggan di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Sumatra Utara.

Komitmen tersebut mendorong peningkatan sinergi yang inklusif dengan para mitra penjual, mitra pemegang merek, serta mitra-mitra usaha lainnya seperti lembaga pembiayaan dan logistik. Tujuannya tentu saja untuk memperkuat kualitas layanan Blibli sebagai pionir ekosistem omnichannel yang senantiasa mengedepankan prinsip customer-centric dalam memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan secara lengkap dan 100% orisinal.

Stephany Luchiana, Head of Branch Blibli North Sumatra, mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan mulai dari mitra bisnis dan pelanggan di wilayah Sumatra Utara yang setia bersama Blibli. “Para pemangku kepentingan adalah penyemangat Blibli untuk terus menjaga keberlanjutan keberadaan bisnis juga sumber daya yang ada saat ini, lewat komitmen Blibli terhadap lingkungan, sosial juga tata kelola. Di usia yang ke-12, Blibli akan terus menempatkan mitra bisnis serta pelanggan sebagai hal utama dan fokus pada pengembangan strategi omnichannel yang seamless dan sinergi di dalam ekosistem Blibli Tiket,” kata Stephany saat media briefing di Pasar Swalayan Maju Bersama, Medan, Rabu (26/7).

Stephany juga mengungkapkan bahwa kehadiran Blibli di Sumatra Utara, khususnya Kota Medan, menjawab berbagai preferensi pelanggan setempat dalam memenuhi kebutuhan hariannya. “Saat ini, sekitar 82 persen dari total 2,5 juta penduduk di kota Medan dan sekitarnya telah melek internet. Hal tersebut terefleksi dalam perubahan perilaku pelanggan dalam memenuhi kebutuhan harian dengan berbelanja melalui platform online seperti Blibli. Kami mencatat sebanyak 4 dari 10 pelanggan Blibli di berbelanja kebutuhan harian lewat kategori Bliblimart, di mana fitur Click & Collect menjadi salah satu fitur yang paling banyak digunakan. Adapun produk unggulan yang banyak dibeli oleh pelanggan di Kota Medan adalah Sirup, Minyak Goreng dan Susu Vanilla sebagai penyumbang transaksi terbesar di Bliblimart,” jelasnya.

Besarnya permintaan terhadap produk kebutuhan harian di Kota Medan mendorong Blibli untuk terus berinovasi memastikan pelanggan mendapatkan pengalaman belanja yang Dihitung-Hitung Pasti Untung, yakni melalui tiga value yang kami bangun di dalamnya: money, time, dan quality. Dalam hal ini, money value diwujudkan melalui promo-promo yang jadi favorit masyarakat seperti misalnya Big Pay Day dan Double Day. Lalu, time value fokus pada layanan belanja online yang lebih hemat waktu lewat fitur Click&Collect serta opsi pengiriman cepat dan terpercaya. Sementara quality value menjadi dasar bagi Bliblimart untuk menjadikannya destinasi belanja online terpercaya bagi masyarakat Kota Medan, yang kini semakin diperkuat oleh sinergi dengan mitra Pasar Swalayan Maju Bersama sebagai leading supermarket setempat.

Selama berlangsungnya program spesial Annive12sary di Kota Medan pada 25-27 Juli 2023, Blibli hadirkan promo berlipat-lipat untuk belanja kebutuhan harian keluarga yang lengkap dan terjangkau di Bliblimart. Selain itu, baik online maupun offline, pelanggan juga bisa lebih hemat hingga 80% dengan berbelanja di berbagai platform di ekosistem Blibli Tiket. “Program Annive12sary mempertegas upaya berkelanjutan kami dalam mengedepankan nilai lebih atas layanan belanja omnichannel di ekosistem Blibli yang inklusif. Langkah ini juga memperkuat komitmen Perseroan dalam memahami pola konsumsi masyarakat Kota Medan yang dinamis, terutama di era serba digital seperti sekarang. Lebih lanjut, momentum ini juga menjadi jembatan terkini bagi para mitra penjual lokal untuk mentransformasi bisnisnya menjadi lebih digital-friendly dan tentunya semakin berdaya,” jelas Stephany Luchiana. (B-4)