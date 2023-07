IHSG Terus Mendekati Level 7.000

GERAK Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan Rabu (26/7) berada di jalur hijau. Berdasarkan pemantauan, IHSG sepanjang perdagangan terus-terusan berada di zona hijau. IHSG ditutup di posisi 6.946 atau naik 29,10 poin, setara 0,42 persen.



Saat bel pembukaan perdagangan, IHSG bertengger di posisi 6.917. Gerak indeks sempat menyentuh level tertinggi di posisi 6.955 dan level terendahnya di 6.917.

Adapun volume perdagangan hari ini tercatat sebanyak 15,56 miliar lembar saham senilai Rp8,99 triliun. Sebanyak 245 saham menguat, 279 saham melemah, dan 216 saham stagnan.

Samuel Research Team sebelumnya memproyeksikan IHSG pada perdagangan hari ini bergerak menguat. Meski para investor bisa mencari keuntungan tapi tak ada salahnya tetap berhati-hati dan tidak berlebihan guna menjaga agar keuntungan yang sudah didapat tidak tergerus saat indeks berbalik arah.

"Pagi ini pasar regional dibuka menguat, Nikkei naik 0,06 persen dan Kospi naik 0,08 persen. Kami memperkirakan IHSG akan bergerak menguat seiring sentimen positif pasar global dan regional," sebut Samuel Research Team, dikutip dari riset hariannya.

Sementara itu, bursa saham di Amerika Serikat (AS) terpantau merekah karena indikasi potensi kenaikan suku bunga memudar. Indeks saham Dow Jones Industrial Average (DJIA) naik 0,08 persen. Nasdaq naik 0,61 persen, dan S&P 500 naik sebesar 0,28 persen. Saham yang menghijau adalah Microsoft Corp, DOw Inc, Intel Corp, PDD Holdings Inc, dan General Electric.

Kemudian saham yang melemah adalah Goldman Sachs, Walt Disney Co, Merck & Co, Biogen Inc, dan Lucid Group. Sebanyak 130 perusahaan S&P500 akan menyampaikan laporan keuangan pada minggu ini. Investor mengandalkan pendapatan membuat keputusan untuk membeli saham yang terkait dengan kecerdasan buatan. (Medcom/Z-6)