BTN Prioritas Sabet Asean Banking and Finance Award

Layanan PLUS dari BTN Prioritas yang dihadirkan khusus untuk Nasabah Prioritas dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN Prioritas) sukses meraih penghargaan internasional bertajuk “Wealth Management Platform of The Year” pada ajang Retail Banking Awards 2023 yang diselenggarakan oleh Asian Banking and Finance.

Layanan PLUS dari BTN Prioritas meraih penghargaan tersebut karena dinilai memenuhi kriteria penilaian yaitu inovasi dan keunikan, efektivitas dan dampak positif, serta dinamis.



Direktur Distribution and Funding Bank BTN Jasmin mengatakan Layanan PLUS dari BTN Prioritas merupakan loyalty platform berbasis situs web dan ponsel yang mudah digunakan serta didesain khusus untuk Nasabah BTN Prioritas.

“Penghargaan Wealth Management Platform of The Year ini menjadi pemacu bagi Bank BTN untuk terus berinovasi memberikan yang terbaik bagi nasabah prioritas kami,” jelas Jasmin usai menerima penghargaan tersebut di ajang Retail Banking Awards 2023 di Marina Bay Sands, Singapura, Selasa (25/7).

Saat ini terdapat 6 (enam) fitur benefit dan keistimewaan yang bisa dinikmati Nasabah BTN Prioritas melalui layanan PLUS. Mulai dari Wealth Management Offers, Pilihan Loyalty Reward, Banking Privilege, BTN Prioritas Concierge Service, Kupon Membership, hingga berbagai pilihan Hadiah Hari Istimewa.

Berbagai fitur tersebut juga dapat diakses dan dinikmati oleh Nasabah sesuai sesuai level membership di PLUS. Ada empat level membership yakni Gold, Platinum, Titanium, dan Prime yang dibedakan berdasarkan total dana kelolaan nasabah mulai dari Rp500 juta.

Salah satu terobosan terbaru dari PLUS adalah akses cepat dan mudah ke Airport Lounge hanya dengan cara pindai kode QR dan tanpa perlu lagi swipe Kartu Debit. Dengan fitur tersebut,Nasabah BTN Prioritas hanya perlu waktu kurang dari 60 detik untuk menikmati layanan Airport Lounge di 38 Airport Lounge yang bekerja sama dengan BTN Prioritas, baik keberangkatan domestik maupun internasional di seluruh Indonesia.

Sementara itu, sejak diluncurkan hingga Juni 2023, layanan PLUS dari BTN Prioritas telah mencatatkan hampir 14 ribu pengunjung. PLUS dari BTN Prioritas juga telah dimanfaatkan untuk melakukan proses loyalty reward and benefit redemption sebanyak lebih dari 37 ribu kali.

Dengan kemudahan dan keistimewaan dari PLUS, sejak kemunculannya pada Februari 2022 yang lalu, BTN Prioritas telah mencatatkan peningkatan total Nasabah menjadi 34.522 Nasabah di Juni 2023, dari semula sebanyak 32.135 di Februari 2022. Per Juni 2023, BTN Prioritas juga telah berhasil menghimpun dana kelolaan sebesar Rp42,3 triliun.

"Ke depannya, kami akan terus melakukan pengembangan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Nasabah BTN Prioritas dan perkembangan teknologi di pasar,” ujar Jasmin.



Wealth Management Platform of The Year ini sebelumnya telah dimenangkan juga oleh beberapa Bank asing ternama di Indonesia seperti Citibank (2019), Commonwealth Bank (2020 dan 2021), dan HSBC (2022). Tahun ini merupakan kali pertama Bank BTN sebagai salah Bank BUMN di Indonesia melalui BTN Prioritas berhasil menyabet penghargaan bergengsi tersebut. (RO/E-1)