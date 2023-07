Pemerintah Raup Rp13 Triliun dari Lelang Tujuh Surat Utang

PEMERINTAH meraup dana senilai Rp13 triliun dari hasil lelang tujuh surat utang negara (SUN) yang dilakukan pada Selasa (25/7). Dana tersebut berasal dari total penawaran yang masuk sebesar Rp30,99 triliun. Tujuh SUN tersebut yakni, seri SPN03231025 (new issuance), SPN12240725 (new issuance), FR0095 (reopening), FR0096 (reopening), FR0098 (reopening), FR0097 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia.

Direktur SUN Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan, dana yang diambil pemerintah dari lelang tersebut didasari pada pertimbangan imbal hasil (yield) surat berharga negara (SBN) yang wajar, kebutuhan pembiayaan dan kondisi terkini dari APBN 2023.

"Pemerintah memutuskan untuk memenangkan permintaan sebesar Rp13,0 triliun pada lelang hari ini, dengan mempertimbangkan yield SBN yang wajar di pasar sekunder, rencana kebutuhan pembiayaan tahun 2023, dan kondisi APBN terkini," ujar Deni melalui keterangannya.

Dia menambahkan, jumlah penawaran yang masuk pada lelang tujuh SUN tersebut lebih rendah dari lelang sebelumnya. Namun nilai Rp30,99 tetap solid atau 2,2 kali dari target indikatif yang ditetapkan.

Penurunan penawaran lelang tersebut dinilai sebagai gambaran dari sikap wait and see investor atas kebijakan The Federal Reserve (The Fed) yang diperkirakan akan menaikan suku bunga acuannya.

Deni menyebutkan, penawaran investor asing pada lelang tersebut mencapai Rp4,8 triliun, melanjutkan aliran modal masuk ke pasar SBN. Mayoritas penawaran tersebut dilakukan pada seri SUN tenor 10 tahun yaitu Rp2,77 triliun atau 57,71% dari total penawaran investor asing dan dimenangkan sebesar Rp2,67 triliun atau 20,5% dari total nilai yang dimenangkan.

Minat investor pada seri SUN tenor panjang juga dinilai masih solid. Itu tercermin dari masih dominannya penawaran pada seri SUN tenor 10 dan 15 tahun dengan jumlah penawaran masuk sebesar Rp19,34 triliun atau 65,69% dari total penawaran masuk, dan dimenangkan sebesar Rp6,40 triliun atau 49,23% dari total nilai yang dimenangkan.

"Seiring dengan kinerja APBN yang sangat baik, para pelaku pasar mengantisipasi potensi penurunan penerbitan SBN. Sehingga, imbal hasil yang disampaikan investor tetap kompetitif. Hal ini ditandai dengan Weighted Average Yield (WAY) pada lelang SUN hari ini yang lebih rendah sebesar 1 sampai dengan 6 basis poin apabila dibandingkan dengan level WAY lelang sebelumnya," jelas Deni. (Mir/Z-7)