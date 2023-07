Pacu Produktivitas, Indosat Business Gelar NEXTfleet Car Roadshow Jawa – Bali 2023

MELALUI program NEXTfleet Car Roadshow Jawa – Bali 2023, Indosat Business melakukan pelepasan armada contoh teknologi NEXTfleet yang dilaksanakan di kantor pusat PT Indosat Ooredoo, Jl. Medan Merdeka Barat No: 21, Jakarta Pusat, Senin (24/7).

PT Indosat Ooredoo Hutchison melalui Indosat Business telah merilis NEXTfleet, solusi pengelolaan kendaraan untuk meningkatkan produktivitas dan profitibilitas perusahaan di Sektor Transportasi & Logistik.

Program yang mengusung tema “Unlocking Possibilites: NEXTfleet Safety and efficiency redefined” ini dilaksanakan mulai 24 Juli 2023 hingga 24 Agustus 2023 yang diberangkatkan dari Jakarta, melewati beberapa kota dan menuju Surabaya dengan tujuan akhir di Bali.

Program ini dilaksanakan untuk memperkenalkan salah satu layanan B2B (Business to Business), NEXTfleet.

NextFleet, Solusia Manajemen Armada End-to-End (E2E)

Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Danny Buldansyah, mengungkapkan bahwa NextFleet merupakan solusi manajemen armada End-to-End (E2E) yang revolusioner, yang mengintegrasikan telematik berbasis AI canggih yang dikembangkan oleh Indosat Business.

"Solusi ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin keamanan dalam industri transportasi dan logistik. Fitur terbaru yang ditawarkan oleh NEXTFleet di antaranya ADAS, Fuel Tank Safety, dan Smart Route Optimization & Order Management," ujar Danny dalam keterangan, Senin (24/7).

Danny menjelaskan, layanan NEXTfleet juga didukung oleh IoT Connect, connectivity management platform khusus untuk perangkat IoT sehingga memastikan armada NextFleet tetap terhubung dengan stabil selama perjalanan.

Jawab Kebutuhan Pelaku Usaha Transportasi dan Logistik

Ada beberapa manfaat dari NEXTfleet yang mampu menjadi solusi sekaligus menjawab kebutuhan para pelaku usaha yang bergerak di industri transportasi dan logistik.

Pertama, Engine diagnostics, yakni pola konsumsi bahan bakar dan kondisi mesin kendaraan saat beroperasi dapat terpantau secara efisien dengan adanya statistik.

Kedua, memastikan keamanan melalui fitur ADAS (Advaced Driver Assistance Systems) untuk membantu fungsi keselamatan pengemudi, mengurangi kecelakaan, dan meningkatkan keselamatan di jalan.

Ketiga, real-time monitoring, yakni posisi dan pergerakan armada kendaraan dapat dilacak secara real-time serta akurat.

Manfaat keempat adalah efisiensi waktu & biaya. NEXTfleet dapat melacak armada kendaraan dengan geo-fencing, juga dapat melakukan perencanaan rute dan time schecule.

Kelima, driver behaviour alerts. Yaitu notifikasi peringatan perilaku pengemudi mulai dari kecepatan berkendara, menginjak rem secara mendadak, tidak berhati-hati saat di tikungan.

Yang k enam adalah Smart Route Optimization & Order Management, dengan dukungan kekuatan jaringan Indosat Ooredoo Hutchison di seluruh Indonesia, fitur ini memungkinkan fleet manager untuk mengelola pengiriman secara lebih efektif dan efisien dengan optimasi rute berdasarkan AI dan machine learning.

NEXTFleet Miliki Keunggulan

"Manfaat ini merupakan keunggulan NEXTfleet dibandingkan dengan GPS Tracking atau Fleet Management pada umumnya yang ada di Indonesia," ujar Danny.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh partner Indosat Business, NEXTfleet mampu meningkatkan efisiensi hingga 50% dengan memaksimalkan utilitas armada, visibilitas operasional secara menyeluruh, serta menjadikan biaya operasional lebih murah.

NEXTfleet juga dinilai mampu menaikkan produktivitas hingga 50% yang dipicu oleh performa pengemudi jadi lebih baik, peningkatan umur pakai armada perusahaan dan mengurangi keterlambatan pengiriman.

NEXTfleet juga mampu menurunkan potensi kecurangan hingga 10% mulai dari mencegah kecurangan konsumsi bahan bakar dan mencegah pencurian armada.

NEXTfleet juga bisa menjadi all in one, solusi Fleet Management melalui fitur pemantauan secara langsung 24/7, fitur ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) dengan solusi video telematika berbasis AI, Fuel Tank Safety, Smart Route Optimization & Order Management, serta Condition Monitoring (memantau kondisi suhu dan kelembaban).