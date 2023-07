MIND ID Gelar Kompetisi Jurnalistik Terkait Pertambangan

PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID sebagai holding pertambangan kembali menggelar kompetisi karya jurnalistik untuk para jurnalis di seluruh Indonesia. Ajang bernama MediaMIND 2023 ini mengangkat tema “Memberi Nilai Tambah untuk Indonesia” dengan total hadiah mencapai Rp306 juta.

Dalam keterangan resminya, Senin (24/7), Sekretaris Perusahaan MIND ID, Heri Yusuf, mengatakan ada empat fokus sub tema di MediaMIND 2023 yakni Industri, Komoditas, Ekonomi dan Bisnis, serta ESG (Environmental Social Governance).

Untuk sub tema Industri, kata dia, para jurnalis bisa mengirimkan karya terkait teknologi dan inovasi di lingkungan MIND ID beserta anggotanya. Di sub tema Komoditas, karya jurnalistik meliputi kinerja produksi Grup MIND ID, serta proyek strategis yang dikerjakan, termasuk di dalamnya program hilirisasi dan proyek smelter.

Sedangkan di sub tema Ekonomi dan Bisnis, fokus karya jurnalistik terkait kinerja keuangan dan sumbangsih Grup MIND ID untuk ekonomi nasional dan daerah. Sementara untuk sub tema ESG (Environmental Social Governance), fokus karya jurnalistik terkait program keberlanjutan (sustainability) dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

“Tema tersebut sesuai dengan kontribusi MIND ID beserta anggota holding. Kami selalu berkomitmen untuk selalu memberikan nilai tambah untuk Indonesia,” kata Heri.

Adapun kategori yang dilombakan di MediaMIND 2023, berupa Hard News, Feature, Video Berita, dan Foto. Setiap jurnalis bisa mengirimkan karyanya yang telah dimuat di media massa masing-masing di periode Desember 2022 hingga September 2023.

Pengumpulan karya dilakukan dari 24 Juli hingga 14 September. Setelah itu akan dilakukan seleksi karya secara administrasi pada 16-18 September dan diberikan kepada juri pra seleksi. “Dari seluruh karya yang masuk, akan ditentukan 33 finalis yang kemudian akan mengikuti program kunjungan ke anggota holding MIND ID,” katanya.

“Ketika melakukan kunjungan tersebut, para jurnalis kembali akan membuat karyanya yang kemudian akan dinilai oleh dewan juri. “Dari sinilah kemudian kami akan menentukan para pemenangnya dengan total 9 pemenang dan 3 best of the best yang kemudian akan diundang ke acara Malam Anugerah MediaMIND 2023 pada awal Desember 2023,” kata Heri.

MediaMIND merupakan ajang kompetisi jurnalistik kali kedua yang digelar MIND ID dengan menggandeng LKBN Antara. Di tahun ini, MIND ID menunjuk empat jurnalis senior dan seorang pengamat pertambangan untuk menjadi dewan juri, seperti Arif Zulkifli (Anggota Dewan Pers sekaligus Direktur Utama Tempo Media), Zen RS (Pemimpin Redaksi Narasinewsroom), Titin Rosmasari (Pemimpin Redaksi CNN TV Indonesia), dan Singgih Widagdo (Ketua Indonesian Mining & Energy Forum). (M-3)