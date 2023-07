Tingkatkan Inklusi Keuangan Hingga Kepulauan Seribu, Bank DKI Gelar Pesta Rakyat Digital Island

BANK DKI berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Jumat (21/7), menghadirkan Festival Rakyat Digital Island Bank DKI dengan berbagai acara diantaranya: sosialisasi literasi keuangan, booth UMKM Warga Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Edukasi produk digital Bank DKI serta acara hiburan.

Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy serta jajaran direksinya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Kepala OJK Kantor Regional 1 DKI Jakarta dan Banten Roberto Akyuwen, Bupati Administrasi Kepulauan Seribu Junaedi serta Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad.



Fidri Arnaldy mengatakan, gelaran 'Pesta Rakyat Digital Island Bank DKI' menjadi wadah dalam peningkatan inklusi serta literasi keuangan dalam hal ini perbankan digital kepada seluruh masyarakat khususnya warga Pulau Pramuka, terlebih Pulau Pramuka disiapkan sebagai pulau untuk kepentingan penyelenggaraan even internasional.

”Kita tahu bahwa Kepulauan Seribu, khususnya Pulau Pramuka menjadi sentra pariwisata nasional, dan Bank DKI mengambil peran disini dengan mempersiapkan masyarakat melalui edukasi dan literasi keuangan digital” ujar Fidri di jakarta, Jumat (21/7).

Sebagai informasi, melalui 'Pesta Rakyat Digital Bank DKI', masyarakat Pulau Pramuka diperkenalkan lebih dekat dengan berbagai produk dan layanan digital Bank DKI, seperti JakOne Abank, JakOne Merchant dan serta yang terbaru, yakni JakErte. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat meraih informasi mendalam terkait program produk perbankan lain seperti KEJAR, hingga Tabungan Haji dan Umroh (Taharoh).

Dalam kesempatan tersebut juga diresmikan Kampung UMKM Bank DKI yang merupakan program Tanggung Jawab Sosial Bank DKI, dimana dalam program tersebut, Bank DKI melakukan penataan ulang dengan pendekatan digitalisasi melalui aplikasi JakOne Abank, dan JakOne Merchant terhadap lokasi sementara (loksem) bagi para pedagang UMKM.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae menyatakan harapan agar Bank DKI sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) dapat memainkan peran sebagai regional champion, dan menjadi tuan rumah di wilayah DKI Jakarta, melalui penetrasi pasaryang lebih luas lagi, salah satunya dengan penyelenggaraan kegiatan literasi dan inklusi keuangan.

“Saya kira kegiatan ini (Pesta Rakyat Digital Bank DKI) menjadi contoh yang baik dilakukan oleh Bank DKI dalam hal penetrasi pasar, sekaligus edukasi transaksi perbankan digital di Kepulauan Seribu” tuturnya.

Senada dengan hal tersebut, Bupati Administrasi Kepulauan Seribu Junaedi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dalam pelaksanaan acara 'Pesta Rakyat Digital Island Bank DKI' sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat Pulau Pramuka, khususnya dalam penyediaan akses layanan keuangan.

“Ini menjadi pertanda bahwa Kepulauan Seribu tidak ketinggalan, dan masyarakat dapat terbantu dengan pembelajaran transaksi keuangan digital, dan mendorong peningkatan kontribusi ekonomi khususnya pelaku UMKM” ujar Junaedi.

Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy, Bank DKI terus meningkatkan layanan digital, dengan mereaslisasikan berbagai program unggulan diantaranya: mendirikan Command Center untuk menguatkan fungsi kontrol produk dan layanan digital Bank DKI, pengembangan fitur dan layanan terhadap aplikasi digital yang dimiliki, serta menghadirkan New Flagship Branch dan meningkatkan jumlah CRM (Cash Recycle Machine).

Sinergi dan kolaborasi juga terus dilakukan dan dikembangkan oleh Bank DKI, diantaranya melalui kerjasama tarik tunai tanpa kartu di ATM BNI, BCA, dan CIMB, serta kerjasama dengan Indomaret dalam penyediaan layanan tarik tunai tanpa kartu di seluruh jaringan Indomaret, kemudian juga dilakukan kerjasama dengan perbarindo dalam hal digitalisasi BPR, dan yang terbaru dilakukan adalah kemitraan dengan BC Card Asia dalam rangka penyediaan Sistem Layanan Pembayaran.

Atas berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Bank DKI tersebut, sepanjang 2023 Bank DKI berhasil meraih 53 kategori penghargaan dari lembaga independen di berbagai bidang, seperti sumber daya manusia (SDM), tata kelola & risk, teknologi, hingga produk dan layanan digital.

Beberapa penghargaan terakhir yang berhasil diraih Bank DKI antara lain, Indonesia Most Prestigious Company 2023 with Outstanding in Accommodating Various Needs of Public Financial Transactions kategori KBMI 2, Indonesia Most Acclaimed Company Awards (IMACO) 2023 dari Warta Ekonomi, Penghargaan Top Bank 2023 dan Top Banking CEO 2023 pada ajang 4th Indonesia Top Bank Awards 2023 dan Indonesia Top Banking CEO 2023 dari The Iconomics dan raihan tujuh Kategori penghargaan sekaligus dalam gelaran 20th Infobank - MRI Banking Service Excellence 2023 dari Infobank.

pada kesempatan yang sama, Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi menambahkan, Bank DKI akan terus mendorong berbagai pelaksanaan kegiatan inklusi dan edukasi layanan perbankan, khususnya transaksi non-tunai. “Melalui kolaborasi aktif bersama regulator, Bank DKI meneguhkan komitmen dalam mendorong pendekatan produk dan layanan perbankan berbasis digital agar masyarakat dapat semakin banyak terlayani yang tentunya berdampak pada kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional” Tutup Arie. (RO/S-3)