Peluang Festival 2023 Hadirkan Produk Pilihan UMKM dan Aksi Para Musisi Tanah Air

SEJUMLAH musisi Tanah Air dari berbagai genre pilihan siap meramaikan Peluang Festival 2023. Tidak hanya itu saja, perhelatan ini juga dimeriahkan dengan pameran industri kreatif yang menampilkan produk-produk pilihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari beragam kreasi anak bangsa.

"Perhelatan ini akan dilaksanakan selama dua hari pada 26-27 Agustus mendatang, di Edutown Arena BSD, Tangerang-Banten. dengan tema "Perayaan Kolaborasi" dari musisi-musisi Tanah Air dari beragam genre pilihan," ujar Yuni Hegarwati, Direktur PT Berkah Dua Visi penyelenggara Peluang Festival 2023, Minggu (23/7).

Peluang Festival 2023 dilaksanakan, menurut Yuni, selain karena peduli dengan kondisi industri musik Indonesia saat ini, juga akan memberikan ruang pameran bagi pelaku UMKM kreatif.

"Harapannya ajang ini juga memberikan peluang bisnis bagi pelaku UMKM Indonesia yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian nasional. Untuk suksesnya acara ini, Peluang Festival berkolaborasi dengan Banten Creative Fest," ucap Yuni.

Pada hari pertama Peluang Festival akan menampilkan Tipe X, For Revenge, Tony Q, Familiy Group, Rocket Rockers. Sementara itu, pada hari kedua, menghadirkan penampilan Pee Wee Gaskins, Tiara Andini, SK Group, Stand Here Alone, Fortwinty, dan Conrad Good Vibration.

"Untuk tiket bisa dipesan melalui tiket.com dan Tiptip, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kami memberikan harga tiket spesial, dengan kuota terbatas" kata Yuni.

Sebagaimana diketahui, pihak penyelenggara Peluang Festival 2023 adalah PT Berkah Dua Visi (BUMY Creative) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang media. (RO/S-4)