Bidik Konsumen Muda, Campina Berpartisipasi di Ajang We The Fest

MEREK es krim yang akrab dengan masyarakat Indonesia, Campina, tahun ini merayakan ulang tahun ke-51.

Perlu diketahui bahwa merek es krim yang terkenal ini berawal dari industri rumahan yang dimulai pada 1972 oleh pendirinya, Darmo Hadipranoto di Surabaya, Jawa Timur.

Kini es krim Campina sudah dikenal luas dan sudah hampir menjangkau seluruh wilayah indonesia dari Sabang hingga Merauke.

Baca juga: Tebar Kebahagiaan saat Ramadan dengan Campina Ramadan Berbagi

"Sejak awal berdiri semua produk Campina dibuat dengan sepenuh hati, menggunakan hanya bahan baku kualitas terbaik, higienis tentu saja untuk menghasilkan rasa es krim yang lezat dan nikmat," kata Adji Andjono selaku Sales & Marketing Director Campina dalam keterangan, Sabtu (22/7).

"Campina telah menemani keluarga Indonesia dari generasi ke generasi dengan segala kebaikan dan value yang sama. Usia ke-51 tahun bukanlah perjalanan singkat bagi sebuah merek es krim," jelasnya.

Dalam rangkaian merayakan usia lebih dari setengah abad, Campina terus konsisten memberikan yang terbaik untuk konsumen tercinta, mengikuti tren dan inovasi dan kolaborasi yang tentu saja disesuaikan dengan perubahan yang ada di pasar.

Gelar Festival Musik 'We The Fest'

"Untuk itulah, menginjak usia ke-51, Campina mengajak konsumen untuk merayakan kebaikan di ajang bergengsi anak muda Indonesia ‘We The Fest’," ucap Adji.

Baca juga: Joyday Dukung Turnamen Sepak Bola Garuda International Cup 3

Festival ‘We The Fest’ (WTF) adalah festival musik terbesar se-Asia Tenggara yang merupakan gelaran festival anak muda. WTF 2023 adalah gelaran ke-8 yang dimulai sejak tahun 2014.

Beberapa musisi internasional turut meramaikan di lima tahun pertama gelaran 'We The Fest'. 2023 Kehadiran Campina di ajang festival musik ‘We The Fest’ 2023 ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi tren saat ini.

Diharapkan dengan berpartisipasi pada ajang 'We The Fest' 2023, brand image Campina pun dapat menyesuaikan dengan menjadi lebih fresh, lebih muda dan kekinian yang pas untuk era Gen Z.

Adji mengatakan,“Sebagai brand consumer goods, kami sadar untuk dapat selalu menjaga atensi dan kestabilan brand awareness kami di masyarakat sehingga dari tahun ke tahun tetap menjadi top of mind masyarakat, khususnya untuk produk es krim, meskipun era nya berubah."

Berbagai usaha secara rutin Campina lakukan untuk melakukan penyesuaian dengan kondisi di setiap era.

Campina Mampu Bersaing dengan Kompetitor

"Di usia lebih dari setengah abad Campina membuktikan mampu bersaing di antara pemain es krim di Indonesia, usia boleh bertambah tapi pengalaman dan keyakinan membuat Campina terus berusaha untuk mendekatkan dengan kalangan muda salah satunya melalui moment event “We the fest” yang sangat diminati kalangan muda indonesia," papar Adji.

Baca juga: Campina Peduli Korban Gempa Cianjur Lewat Donasi dan Terapi Psikososial

"Tentu saja kami menghadirkan produk terbaik kami dan juga kolaborasi menu-menu yang menarik untuk kalangan muda, Hal ini kami lakukan agar Campina semakin relevan dengan perkembangan gaya hidup konsumen saat ini dan ke depan,” ujar Adji.

Dalam terus berinovasi dan mengikuti perkembangan jaman, Campina senantiasa melaakukan terobosan-terobosan.

Luncurkan Produk Baru dan Kolaborasi

Salah satunya dengan meluncurkan produk-produk baru untuk kalangan muda seperti Campina Cashewnut, Campina Nastar, Strawberry Cheese Cake, Nastar dan juga produk- produk favorit Campina sepanjang masa seperti Concerto dan Hula Hula.

Baca juga: Es Krim Aice Kembali Pertahankan Penghargaan Top Brand dan Top Brand for Kids

“Di perayaan ke-51 Tahun ini, Campina juga berkolaborasi dengan produk brand ‘never too lavish’ dalam bentuk merchandise seperti jaket, kemeja, kaos dan sepatu,“ katanya.

"Merchandise tersebut dibuat dalam kuantiti terbatas dan akan dilakukan kampanye secara digital," tutur Adji yangdengan bangga memunjukkan jaket dan sepatu kolaborasi tersebut. (RO/S-4)