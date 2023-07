VIVA Group makin Serius Garap Bisnis Digital

PT Visi Media Asia Tbk (IDX: VIVA) melakukan sejumlah strategi bisnis menghadapi tantangan persaingan media di sepanjang 2023, baik dari sisi media penyiaran maupun media digital. Penetrasi internet terus meningkat menjadikan media digital sebagai salah satu pilihan bagi pengiklan untuk mengampanyekan produknya yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan belanja iklan digital. Peluang ini mendorong VIVA Group terus memperkuat bisnis digitalnya yang ditargetkan dapat menjadi sumber pemasukan utama di samping bisnis TV FTA melalui ANTV dan tvOne.

Sebagai langkah strategis untuk mengelola lini bisnis yang lebih efektif dan efisien serta mencapai hasil yang optimal, perseroan menyinergikan seluruh bisnis digital publisher VIVA Group dalam satu koordinasi operasional. Selain itu, VIVA akan mengembangkan bisnis baru dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. "Beberapa langkah yaitu menginkubasi penyedia teknologi digital untuk produksi konten, manajemen aset media, menayangkan konten digital, dan data analytics, serta menginkubasi divisi talent menjadi media buying agency untuk iklan berbasis influencer," ungkap Managing Director VIVA Arief Yahya dalam Public Expose VIVA dan PT Intermedia Capital Tbk (IDX: MDIA) di Jakarta, Kamis, 20 Juli 2023.

Secara keseluruhan pada 2022, aset digital di bawah naungan VIVA Group menunjukkan pertumbuhan signifikan dari sisi jumlah pageviews dibanding 2021. Memanfaatkan kekuatan brand, pertumbuhan bisnis digital tvOne ditopang oleh portal berita tvonenews.com yang terus diperkuat dengan pilihan konten dan gaya jurnalisme yang bisa diterima kalangan muda. Selama 2022, tvonenews.com mencatatkan lonjakan pageviews hingga 840% atau rata-rata 31,2 juta pageviews per bulan dari tahun sebelumnya 3,3 juta.

Peningkatan produksi artikel berita berkolaborasi dengan beberapa mitra menjadi kunci keberhasilan tvonenews.com. Portal digital tvOne tersebut telah membangun delapan kanal daerah di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Pulau Sumatra, dan Sulawesi. Sementara itu, untuk memperluas distribusi konten dan viewers-nya, terutama dari kalangan generasi milenial dan Gen Z, tvOne mengoptimalkan media sosial Instagram, Twitter, Tiktok yang saat ini miliki 12,4 juta followers.

Lini bisnis digital ANTV, intipseleb.com, dan antvklik.com yang fokus pada genre hiburan dan menyasar viewers muda berhasil mencapai 60,5 juta pageviews sepanjang semester I 2023. Sementara di platform media sosial, jumlah follower keduanya di Instagram, Twitter, dan Tiktok mencapai 10,7 juta.

Pada semester I 2023, portal berita viva.co.id meraih rata-rata 64 juta pageviews per bulan dan menjadi bagian dari Top 20 Digital Publisher di Indonesia yang dicapai melalui pengembangan bisnis berbasis kemitraan dengan 21 subdomain partner di berbagai daerah. Performa YouTube viva.co.id dengan rata-rata 37 juta views per bulan menobatkannya sebagai Top 10 Video Views Digital Publisher di Indonesia. Di ranah media sosial (Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok), viva.co.id mendapatkan rata-rata impression sebesar 54,2 juta per bulan. "Fokus VIVA Group pada bisnis digital sejalan dengan inisiatif menghadapi disrupsi digital yang memicu perubahan pola masyarakat mengkonsumsi konten, dari product centric menjadi consumer centric," ujar Arief Yahya.

Disrupsi digital menuntut pelaku usaha media, termasuk TV FTA, untuk berkonvergensi agar tetap relevan di era digital. Secara khusus, TV FTA harus memanfaatkan momentum analog switch off (ASO) yang membuka ruang bagi TV FTA untuk menciptakan nilai tambah layanannya agar tetap memiliki daya saing dalam ekosistem media di tengah menjamurnya layanan over-the-top (OTT).

Dari sisi bisnis penyiaran, perseroan juga mengambil langkah-langkah antisipatif migrasi penyiaran analog ke digital untuk menjaga tingkat kepemirsaan ANTV dan tvOne di antaranya melalui berbagai kampanye dan sosialisasi migrasi siaran TV digital sekaligus memberikan asistensi teknik kepada pemirsa, memutakhirkan infrastruktur penyiaran digital dan memperkuat daya pancar siaran, menyajikan konten yang berkualitas dan beragam dengan fokus consumer centric, serta terus berinvestasi dari segi konten maupun platform digital untuk meraih konsumen digital native (generasi milenial dan Gen Z). Industri penyiaran juga harus beradaptasi dengan teknologi informasi dan komunikasi terkini.

"Memanfaatkan teknologi artificial intelligent (AI), tvOne menghadirkan terobosan dalam dunia pertelevisian Indonesia. Sejak 21 April 2023, tvOne punya lebih dari tiga presenter AI seperti Nadira, Sasha, Bhoomi, dan Alexa. Sistem AI dapat membaca dan memproses informasi secara cepat dan akurat serta simbol menuju perubahan yang selalu menuntut adaptasi. Kami akan terus beradaptasi dengan teknologi terkini," papar CEO tvOne Taufan Eko Nugroho.

Sepanjang 2022, perseroan membukukan total pendapatan iklan sebesar Rp1,70 triliun atau turun 6,27% dari tahun sebelumnya Rp1,81 triliun. Penurunan ini karena ketidakpastian penerapan tahapan ASO yang membuat pengiklan bersikap wait and see. Namun demikian, pertumbuhan pendapatan perseroan masih lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan industri yang turun 9,9%.

Dari segi biaya operasional, perseroan tetap mengedepankan strategi efisiensi dalam pola programming yaitu dengan melakukan akuisisi program berbiaya relatif rendah. Dengan demikian, biaya program dan siaran dapat ditekan hingga 38% menjadi Rp724,4 miliar dibandingkan Rp753 miliar di 2021. (RO/Z-2)