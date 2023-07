Keuntungan Kuartal II United Airlines Naik Tiga Kali Lipat

UNITED Airlines melaporkan pada Rabu (19/7) bahwa keuntungan kuartal kedua naik lebih dari tiga kali lipat. maskapai penerbangan itu diuntungkan dari permintaan perjalanan yang kuat dan lonjakan kapasitas internasional.

Maskapai besar AS itu menaikkan perkiraan laba setahun penuh menyusul hasil yang lebih baik dari perkiraan. Padahal total kapasitas kursi tertinggal dari ekspektasi untuk periode tersebut.

Laba mencapai US$1,1 miliar dibandingkan dengan US$329 juta pada periode tahun lalu. Pendapatannya naik 17% menjadi US$14,2 miliar.

Kapasitas perjalanan internasional melonjak 27% dibandingkan dengan tingkat tahun lalu. Hasil itu menunjukkan tidak ada pukulan finansial dari kesulitan yang menimpa perusahaan pada minggu terakhir kuartal ini di hub Newark, New Jersey, karena cuaca buruk di wilayah New York mendorong ribuan pembatalan penerbangan di Newark dan dua bandara lain wilayah New York.

Namun United yang sebelumnya memproyeksikan lonjakan kapasitas sebesar 18,5%, malah melaporkan kenaikan hanya sebesar 17,5% pada kuartal kedua. Ketika situasi di Newark stabil awal bulan ini, Kepala Eksekutif United Scott Kirby mengatakan kepada karyawan dalam suatu memo bahwa maskapai akan mengurangi kapasitas di Newark untuk memungkinkan lebih banyak fleksibilitas jika terjadi cuaca buruk. Saham naik 2,7% menjadi US$56,25 dalam perdagangan bursa. (AFP/Z-2)