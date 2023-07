Bank Danamon Tegaskan Komitmen jadi One Stop Financial Solution Provider

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) menggelar DXPO by Danamon pada 20-23 Juli 2023 untuk memperingati hari jadinya yang ke-67. Mengusung tema Tumbuh Bersama, DXPO by Danamon menunjukkan berbagai kemampuan produk, layanan, dan channel perusahaan serta menegaskan kembali komitmen Bank Danamon untuk menjadi one-stop financial solution provider untuk semua kebutuhan keuangan nasabah baik ritel, UKM, maupun korporasi.

"Pada ulang tahun ke-67 ini, Danamon kembali mengangkat tema Tumbuh Bersama. Tema ini kami pilih karena mencerminkan komitmen dan semangat kami untuk mendukung nasabah, mitra bisnis, karyawan dan masyarakat dalam menjalani berbagai tahapan kehidupan mereka. Danamon ingin agar setiap orang dapat mengenal lebih dalam mengenai Danamon, kapabilitas kami, berbagai produk dan layanan kami, serta lebih mendekatkan diri kepada para nasabah,” ujar Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Daisuke Ejima di Jakarta, Kamis (20/7).

Ejima menambahkan, bahwa Danamon menempati posisi yang unik sebagai bank hybrid dengan keberadaan dan pengetahuan lokal yang kuat, dikombinasikan dengan kapabilitas dan jaringan global melalui ekosistem MUFG. MUFG sebagai perusahaan induk Danamon adalah salah satu grup jasa keuangan terkemuka dunia dengan jaringan global sekitar 2.100 lokasi di lebih dari 50 pasar.

Sebagai bagian dari jaringan bank global MUFG, Danamon dan Adira Finance sebagai anak perusahaan Danamon secara konsisten berkolaborasi untuk mendukung pertumbuhan nasabah dan mitra bisnis, karyawan, komunitas, serta pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Sebagai sebuah kesatuan, MUFG, Danamon dan Adira Finance telah melakukan banyak akuisisi untuk memperluas ekosistem tersebut. Antara lain, MUFG telah melakukan investasi di AkuLaku, setelah sebelumnya di Grab. Krungsi dan Adira menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi Home Credit Indonesia, Danamon dan MUFG berinvestasi di Garuda Fund, dana modal ventura terfokus Indonesia, Danamon menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi portofolio perbankan konsumen Standard Chartered Indonesia. Terakhir, MUFG dan Adira setuju untuk mengakuisisi Mandala Finance.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Utama, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., Hafid Hadeli, mengungkapkan selain penguatan ekosistem dan perluasan basis nasabah, Danamon juga percaya bahwa meningkatkan kapabilitas digital adalah salah satu kunci untuk melayani nasabah dengan baik.

"Dengan tujuan itu, kami akan terus melakukan investasi untuk meningkatkan kapabilitas dan transformasi digital agar dapat semakin memberikan pengalaman perbankan holistik bagi nasabah di era digital. Salah satunya juga melalui konsep Next-Generation Branch sebagai upaya transformasi jaringan kantor cabang guna meningkatkan pelayanan dan experience para nasabah untuk mendukung keberlangsungan bisnis di masa mendatang," ujarnya.

Dalam rangkaian acara DXPO, Danamon akan menunjukkan kapabilitas produk, layanan, dan channel yang dimiliki perusahaan melalui Danamon Travel Fair yang didukung Garuda Indonesia, KPR Danamon Expo, yang menghadirkan 10 developer ternama, KPM Prima Expo, yang memberikan penawaran spesial untuk membawa pulang mobil idaman, dan DXPO Market, yang merupakan bazaar lifestyle.

Di DXPO by Danamon, masyarakat juga dapat menikmati hiburan yang tersedia di panggung DXPO Stage rangkaian talkshow DXPO Talks sepanjang periode DXPO yang menghadirkan sejumlah influencer ternama. (E-3)