The Zora Incar Surabaya Tawarkan Rumah Seharga Rp14 Miliar

THE Zora merupakan kawasan hunian yang berlokasi di BSD City terdiri dari lima klaster yang dikembangkan oleh Sinar Mas Land dan Mitsubishi Corporation. Kawasan hunian The Zora sukses memasarkan empat klaster sebelumnya, yakni Keia, Kimora, Kazumi, dan Kiyomi. Sukses dengan klaster pendahulunya, kini The Zora menghadirkan klaster terbaru dan terakhir di kawasan ini yakni Kanade dengan tagline Cluster of Perfection.

Klaster ini dirancang dengan penuh kesempurnaan untuk tempat tinggal maupun investasi bagi para investor. Untuk menyambut para investor, The Zora pun melakukan ekspansi pasar melalui property expo/pameran dengan target masyarakat Surabaya di Galaxy Mall 1 Surabaya, Jawa Timur. Pameran properti ini berlangsung selama sepekan mulai dari 17 hingga 23 Juli 2023.

Head of Sales and Promotion The Zora, Jeannie Kurniawan, menjelaskan Surabaya ialah kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Pihaknya optimistis bahwa kota ini merupakan pangsa pasar yang sesuai dengan target The Zora. Selain itu, beberapa pemilik hunian di The Zora berdomisili di Surabaya sehingga tidak menutup kemungkinan potensi besar untuk penjualan klaster Kanade dari kota ini.

"Klaster Kanade dilengkapi dengan beragam fitur canggih dari Mitsubishi Corporation yang dikelilingi dengan fasilitas mewah dan terbaik untuk para penghuninya. Pada pameran kali ini, Sinar Mas Land menyiapkan sederet promo menarik bagi para konsumen khususnya arek Surabaya dan sekitarnya. Setiap pembelian unit klaster Kanade di pameran ini, konsumen berhak mendapat island cabinet, wardrobe, dan AC secara gratis, serta voucer furnitur senilai Rp50 juta," ujar Jeannie.

Kanade merupakan klaster perumahan terakhir di kawasan The Zora yang didesain dengan mengusung konsep Living in Harmony dengan mengombinasikan desain, fasilitas, dan material terbaik untuk hunian. Kanade menyuguhkan penataan ruang hunian yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga memberikan kesan ruang lebih luas dan nyaman bagi pemiliknya. Klaster Kanade berdiri di atas lahan seluas 3,3 hektare dan dibangun sebanyak 101 unit yang dibagi ke dalam 2 tahap. Untuk tahap pertama, klaster Kanade dibangun sebanyak 67 unit di atas lahan seluas 3,3 hektare dan dipasarkan mulai dari Rp6,3 miliar untuk tipe terkecil.

Klaster Kanade memiliki tiga tipe hunian di antaranya tipe 8, tipe 10, dan tipe 12. Untuk tipe 8 dengan luas 136 m2 sudah habis terjual dalam waktu yang cukup singkat. Hal ini membuktikan antusiasme masyarakat pada klaster Kanade sangat tinggi. Saat ini, hunian di klaster Kanade yang tersedia ialah Tipe 10 dan Tipe 12 dengan jumlah sangat terbatas. Untuk Tipe 10 memiliki luas tanah sebesar 200 m2 dan luas bangunan sebesar 358 m2 terdiri dari 3 lantai yang dipasarkan mulai dari harga Rp10,5 miliar. Sedangkan Tipe 12, klaster tersebut memiliki luas tanah sebesar 264 m2 dan luas bangunan sebesar 485 m2, terdiri dari 3 lantai yang dipasarkan dengan harga Rp14,5 miliar.

Tidak hanya hunian, kawasan The Zora menghadirkan ruang komersial yakni Daikanyama dengan mengusung konsep commercial business living yang sangat cocok bagi para pebisnis untuk mengembangkan usahanya. Daikanyama dibangun dengan sejumlah tahap. Tahap pertama dipasarkan sebanyak 29 unit shophouses yang telah habis terjual. Keberhasilan penjualan Daikanyama Shophouses juga disusul dengan terjual habis sembilan unit commercial lot tahap pertama. Saat ini, Daikanyama Commercial Lot tahap dua mulai dipasarkan sebanyak 18 unit yang memiliki lokasi strategis karena berada dekat dengan pusat kuliner dan pengembangan UMKM Rans Nusantara Hebat yang dikembangkan oleh Kaesang Pangarep (Founder GK Hebat) bersama Raffi Ahmad (Founder Rans Entertainment).

The Zora merupakan kawasan hunian dengan nuansa Jepang yang sangat kental dan mengadopsi filosofi hunian 3 generasi. Untuk memanjakan para penghuninya, The Zora dilengkapi dengan Samasana Clubhouse yang memiliki fasilitas Onsen (kolam rendam air hangat) seperti di Jepang, gym, lapangan tenis, lapangan basket, skate park, kolam renang, hingga mini golf. Kawasan The Zora juga memiliki kemudahan akses, karena hanya 3 menit dari gerbang Tol Serpong-Balaraja yang sudah beroperasi (dekat dengan AEON Mall BSD). Tol tersebut terintegrasi ke Tol Jakarta-Merak (Tol Kebon Jeruk), dan Tol Jakarta-Serpong hingga Tol Kunciran-Serpong, JORR 2, Tol Bandara Soekarno-Hatta dan Tol Jagorawi. Penghuni juga dimudahkan dengan berbagai moda transportasi publik seperti kereta Commuter Line (dari Stasiun Rawa Buntu, Stasiun Serpong dan Stasiun Cisauk di Kawasan Intermoda BSD City), feeder bus (dari/ke Harmoni, Mangga Dua, Pasar Baru, Ratu Plaza Senayan dan Kota Wisata Cibubur), serta airport shuttle service ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. (RO/Z-2)