Pasar Aset Kripto Didongkrak Kemenangan Ripple

PASAR aset kripto mendapat dorongan positif pada pekan lalu disebabkan oleh kemenangan Ripple dalam pengadilan melawan Securities and Exchange Commission (SEC) atau Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (AS).

Hakim Federal District Selatan New York telah menolak gugatan SEC AS terhadap Ripple. Melalui penerbitan keputusan menyatakan Ripple bukan sekuritas seperti yang dituduhkan SEC. Financial Expert Ajaib Kripto Panji Yudha menjelaskan kabar ini sangat dinanti oleh holders XRP sejak 2020 dan membuat pasar bereaksi positif.

Harga token XRP melonjak lebih dari 90 persen setelah putusan tersebut diketuk dimana harga XRP melonjak dari level USD0,4725 ke USD0,9386 dalam waktu kurang dari tiga jam. Selain itu beberapa altcoin mengalami kenaikan dalam periode tujuh hari terakhir.

"Terkait kemenangan parsial Ripple atas SEC, memberikan dampak positif terhadap harga XRP dan pasar aset kripto yang menghijau pada akhir pekan lalu. Namun investor diharapkan terus mengikuti perkembangan terkait kemungkinan dari SEC yang akan mengambil langkah untuk mengajukan banding dan aksi profit taking yang dilakukan investor," kata Panji Yudha dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/7).

Sentimen positif dari XRP mendorong harga bitcoin menguat, hingga menciptakan level tertinggi tahun ini ke harga USD31.814 pada Jumat (14/7). Meski belum berhasil breakout dari fase sideways, Bitcoin masih tetap mempertahankan harganya di kisaran USD30 ribu karena adanya aksi profit taking. Harga bitcoin per Selasa pukul 10.00 WIB pagi ini bergerak di kisaran USD30.175, turun tipis 0,28 persen semenjak kemarin.

Ethereum pekan lalu juga akhirnya berhasil mencapai angka USD2.000 pada Jumat namun akhirnya kembali bergerak di USD1.912 pada Selasa.

Selain itu, beberapa altcoin yang melesat selama tujuh hari terakhir hingga Selasa pagi adalah XRP naik 54,65 persen, Synthetix (SNX) naik 31,32 persen, Stellar (XLM) melesat 29,19 persen, Solana (SOL) naik 25,71 persen, dan Optimism (OP) menguat 25,97 persen.

"Kenaikan altcoin ini disebabkan adanya potensi investor mulai beralih dari Bitcoin yang sideways atau hasil profit di Bitcoin dialokasikan masuk ke altcoin. Tercermin dari Bitcoin Dominance (BTC.D) yang mulai turun mencapai 49,75 persen ketika mayoritas altcoin melesat pada Jumat,” kata Panji.

Untuk saat ini altcoin sektor layer-2 cukup menarik perhatian. Menurut data L2Beat, TVL untuk seluruh ekosistem Layer 2 (L2) tumbuh sebesar 5,39 persen pada Q2 naik dari USD9,057 miliar menjadi USD9,573 miliar (1 April-30 Juni 2023). Sejauh ini ekosistem layer-2 didominasi oleh dua proyek yaitu Arbitrum (ARB) dan Optimism (OP) dengan market share sebesar 83,02 persen.

Selain kemenangan XRP, salah satu sentimen positif bagi pasar aset kripto adalah dari perkembangan proposal ETF Bitcoin yang diajukan perusahaan manajemen BlackRock telah masuk dalam tahap proses peninjauan. Selain aplikasi BlackRock, SEC juga mengungkapkan mereka sedang meninjau aplikasi ETF Bitcoin lainnya seperti Wise Origin Bitcoin Trust, WisdomTree, VanEck, dan Invesco Galaxy. (Medcom/Z-6)