IHSG Pagi Ini Naik 0,37% ke Level 6.892

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa, 18 Juli 2023, berada di posisi 6.867.

Mengacu data RTI pada pukul 9.20 WIB, IHSG langsung melesat ke level 6.892 atau naik 25,56 poin setara 0,37 persen. IHSG sempat menguat tajam sesaat setelah pembukaan dan menyentuh level tertingginya di 6.902 dan level terendah di 6.871.

Sebanyak 242 saham emiten menguat di perdagangan pagi ini. Sementara, 177 saham lainnya melemah dan sebanyak 228 saham stagnan.

Untuk sementara, total transaksi yang tercatat hingga pukul 09.20 WIB sebanyak Rp1,05 triliun dengan total saham yang diperdagangkan 2,97 miliar saham.

Sementara itu, indeks saham utama di Amerika Serikat kompak naik pada penutupan perdagangan kemarin. Indeks saham utama di Wall Street lanjutkan kenaikan di tengah sinyal berkurangnya kenaikan suku bunga global dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok.

Indeks saham S&P 500 naik 0,39 persen atau 17,37 bps, Nasdaq melemah 0,93 persen atau 131.24 bps, dan DJIA naik 0,22 persen atau 76,32 bps.

Saham First Solar Inc, Enphase Energy, ON Semiconductor, Intel Corp, JP Morgan Chase, dan Apple Inc naik pada penutupan kemarin. Sementara itu saham seperti Walt Disney Co, Merck, Xcel Energy, Verizon Communication serta Ford Motor Co melemah.

Pelaku pasar masih menunggu langkah The Fed terhadap pergerakan suku bunga di Juli 2023. Pelaku pasar masih melihat The Fed bisa saja menaikkan suku bunga untuk mencapai inflasi sebesar dua persen. Namun hal ini tampak dilakukan secara bertahap. (Medcom/Z-6)