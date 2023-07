Lazada Gelar Pelatihan Wirausaha Digital untuk Guru di Kabupaten Bogor

LAZADA Indonesia menggelar pelatihan Naik KeLaz dengan konsep training of trainers (ToT) kepada seratusan guru tingkat sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN) di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Pelatihan itu merupakan bagian dari Gerakan Akselerasi Karya Rakyat (AKAR) Digital Indonesia ini bertujuan mengembangkan jiwa wirausaha muda.

Pembina Sekolah Pencetak Wirausaha, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Anne Sukmawati mengatakan, pelatihan kewirausahaan digital bermanfaat bagi para guru dan siswa di Provinsi Jawa Barat

"Kami sangat menghargai pelatihan kewirausahaan digital yang dilakukan oleh Lazada Indonesia. Kami berharap para guru dapat memanfaatkan keterampilan digital yang diperoleh dalam pelatihan ini, dan meneruskannya kepada para siswa-siswi di sekolahnya masing-masing. Dengan demikian, mereka dapat mengaplikasikannya kelak, sehingga dapat turut menciptakan dampak ekonomi yang positif, khususnya di Jawa Barat," ujar Anne.

Pada pelatihan itu para guru diberikan berbagai tips dalam mengembangkan usaha secara daring serta memaksimalkan potensi penjualan di era digital saat ini.

Tips tersebut, termasuk menampilkan produk semenarik mungkin, memperluas wawasan tentang meningkatkan trafik penjualan di e-commerce, meningkatkan ulasan positif untuk toko dan produk, hingga memperluas pasar dan menambah penjualan melalui program affiliate.

Pelatihan ini merupakan bentuk dukungan Lazada Indonesia kepada pemerintah Indonesia, khususnya terkait pengembangan ekonomi digital, penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menjadi salah satu target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Kami senang dapat terus memperluas jangkauan pelatihan kewirausahaan digital dan membantu mendorong pencapaian target Indonesia dalam penguatan kewirausahaan. Kami melihat guru sebagai sosok terpenting dalam proses mentransfer pengetahuan dan berharap ilmu kewirausahaan digital yang didapatkan melalui pelatihan ini dapat segera diteruskan kepada murid-murid dan memberikan dampak positif bagi pemberdayaan generasi muda Indonesia," ungkap Ferry Kusnowo, Direktur Eksekutif Lazada Indonesia.

Sebelumnya, Lazada juga menggelar pelatihan kepada insan vokasi baik untuk guru maupun siswa dengan menyelenggarakan ToT kepada 100 guru SMK di Jawa Barat dan pelatihan kepada lebih dari 3.000 siswa SMK di Bandung, Jawa Barat.

Sebagai salah satu e-cmmerce di Indonesia, Lazada membuka peluang ekonomi yang sangat besar di dalam ekosistem ekonomi digitalnya dan terbuka bagi siapa pun yang mau berusaha. Meski demikian, ketatnya persaingan dalam bisnis online mengharuskan para wirausaha digital untuk memahami berbagai cara memasarkan produknya melalui e-commerce secara optimal. (Z-5)