Gading Serpong Hasilkan Keuntungan, Menteng Studio Loft Diluncurkan

SELAMA lebih dari dua dekade, Gading Serpong bertumbuh menjadi kota mandiri di sisi barat Jakarta yang ramai, lengkap, dan terus berkembang hingga hari ini. Terpenuhinya segala kebutuhan masyarakat di sini, mulai dari tinggal, berbisnis, hingga berinvestasi, menjadikan Gading Serpong sebagai kota yang nyaman untuk tinggal bagi lebih dari 120 ribu penghuni serta destinasi favorit bagi masyarakat yang tinggal di wilayah lain, terutama Tangerang Raya dan Jabodetabek.

Selain tinggal dan berbisnis, Kota Gading Serpong juga menjadi tujuan masyarakat untuk berinvestasi properti karena telah terbukti melalui berbagai kisah sukses masyarakat dalam menghasilkan capital gain dan return on investment (ROI) yang tinggi, baik dari hasil sewa, penjualan, ataupun keduanya. Contohnya area komersial Pisa Grande yang diluncurkan oleh Paramount Land pada 2020 dengan harga perdana mulai dari Rp1,1 miliaran, saat ini naik secara signifikan.

Potensi pendapatan yang tinggi itu menarik banyak investor untuk berinvestasi ataupun membuka bisnis di Gading Serpong, sehingga kota ini semakin ramai dan populer sebagai destinasi kuliner dan bisnis. Tengok saja area komersial di sisi selatan Gading Serpong yang dijuluki The Most Vibrant Commercial di Gading Serpong, dengan lebih dari 250 bisnis yang tersebar dari Maggiore, Sorrento, Pisa Grande, Mendrisio, hingga sekitarnya.

Untuk melengkapi kebutuhan masyarakat terhadap produk komersial, terutama di kelas premium, Paramount Land memperkenalkan Menteng Studio Loft, prominent lifestyle & commercial destination di kawasan premium Il Lago, yang dikelilingi lebih dari 40 klaster terhuni dan beragam fasilitas kota, seperti hospital, hotel, pusat perbelanjaan, apartemen, pusat pendidikan, dan dekat dengan sentra kuliner yang vibrant. "Kami percaya kunci sukses dalam menghadirkan produk komersial yang ramai dan favorit yaitu melakukan riset yang komprehensif dan perencanaan jangka panjang yang tidak berhenti pada penjualan produk. Salah satu bukti kesuksesan Paramount Land ialah perkembangan area komersial di sisi selatan Gading Serpong yang dikenal sebagai pusat kuliner dan bisnis yang ramai sepanjang hari dengan trafik 6.500 kendaraan/jam dan tingkat okupansi bisnis yang sangat tinggi," papar M. Nawawi, Presiden Direktur Paramount Land, saat peluncuran Menteng Studio Loft, belum lama ini.

Beberapa hal yang menjadi alasan kawasan ini sangat diminati, di antaranya lokasi sangat strategis karena area komersial ini terletak di jalan penghubung Gading Serpong-BSD serta dikelilingi residensial dengan kelas ekonomi yang tinggi; desain bangunan yang menarik dan sesuai zaman; serta kemudahan tempat parkir dan aksesibilitas yang tinggi. Selain itu, Paramount Land memiliki strategi bisnis yang sangat baik dengan menghadirkan anchor tenant untuk mendukung perkembangan bisnis. Tidak terkecuali di Menteng Studio Loft yang akan menghadirkan Panda Express sebagai salah satu jaringan resto cepat saji terpopuler asal Amerika, hadir untuk pertama kalinya di Indonesia.

Pada tahap awal, Menteng Studio Loft ditawarkan terbatas 15 unit dengan harga Rp8,5 miliaran (sudah termasuk PPN). Berbagai promo cara bayar yang sangat menarik juga ditawarkan kepada konsumen dan investor, mulai dari tunai keras, KPR 20%, khusus promo special launching, hingga tunai bertahap dengan tenor dan angsuran yang sangat menarik. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara online, dapat mengunjungi www.paramount-land.com dan media sosial di IG:@officialparamountland.

Direktur Paramount Land Norman Daulay menjelaskan Menteng Studio Loft memiliki enam keunggulan. Pertama, prime location next to CBD karena Menteng Studio Loft hanya berjarak kurang dari dua menit menuju sentra kuliner populer di sisi selatan Gading Serpong. Kedua, center of active neighbourhood, karena area ini berada di kawasan premium Il Lago yang dikelilingi residensial eksklusif yang padat dan terhuni, seperti Menteng Village, Bellano, San Lorenzo, Menaggio Village, Omaha Village, dan lainnya. Ketiga, green/eco lifestyle and living, area komersial ini dikelilingi area hijau dengan pepohonan besar yang rindang dan asri.

Keunggulan keempat, premium design karena bangunan memiliki tampilan premium dengan frontage besar dan material modern seperti kaca, aluminium, dan decorative panel. Kelima, dual tenancy in one building karena terdapat akses langsung dari luar menuju lantai dua dan tiga, sehingga bangunan dapat digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan tenant, disewakan, atau digunakan untuk fungsi yang berbeda (dual tenancy). Keenam, extra large space karena bangunan memiliki effective space yang sangat luas, sehingga dapat mengakomodasi segala kebutuhan bisnis.

"Menteng Studio Loft tersedia dalam dua ukuran, yaitu Tipe Standar 3 lantai berukuran L6x20 dengan LT 120 m2/ LB 268 m2 dan Tipe Hoek 3 lantai berukuran L7x20 dengan LT 140 m2/ LB 307 m2. Setiap unit dilengkapi tiga IP CCTV dan AC di setiap lantai. Terdapat fasilitas berupa double row parking space. Setiap unit memiliki empat dedicated parking space yang akan sangat memudahkan tenant dalam menjalankan bisnis," imbuh Henry Napitupulu, Direktur Paramount Land. Menteng Studio Loft ditawarkan dengan harga mulai dari Rp8,5 miliaran dengan beragam promo cara pembayaran yang menarik, yaitu super cash, harga khusus KPR DP 20% 1x dan 3x, harga khusus KB DP 30% 1x tenor 18x, harga khusus KB TDP 12x, dan promo pembayaran lain. (RO/Z-2)