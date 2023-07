Serah Terima Unit Mazenta Residence Dilakukan 6 Bulan Lebih Cepat

PROSES serah terima unit Mazenta Residence at Bintaro dilakukan 6 bulan lebih cepat, Jumat (30/6) kemarin. Hunian berkonsep Japandi (japanesse-scandinavian) yang dibangun oleh PT. Serpong Bangun Cipta melalui Cipta Harmoni Lestari (CHL) Group yang merupakan anak perusahaan dari Harita Group ini, awalnya menjadwalkan serah terima unit pada akhir 2023.

“Pada saat pertama kali diluncurkan, Maret 2022, kami menentukan bahwa serah terima akan dimulai pada akhir tahun 2023. Namun tingginya minat para konsumen terhadap Mazenta, bertepatan dengan Groundbreaking Mazenta pada 7 Juli 2022, kami berkomitmen untuk memulai proses serah terima pada bulan Juni 2023,” ujar Project CEO Mazenta Residence Bintaro, Setia Iskandar Rusli dalam keterangan resmi yang diterima, Minggu (16/7).

Adapun, kata dia, proses serah terima telah berjalan dengan sangat baik. Pengecekan unit dilakukan langsung oleh konsumen yang didampingi oleh tim estate dari Mazenta Residence dilanjutkan proses BAST serta serah terima kunci berlangsung dengan tidak ada halangan.

"Bersama CHL Group, kami ingin berkontribusi lebih untuk masyarakat di Bintaro dan sekitarnya, dengan memberikan konsep perumahan yang berkualitas dan inovatif serta fasilitas yang lengkap untuk semua gaya hidup di tengah suasana pemukiman premium yang dikelilingi oleh area terbuka hijau yang asri," ucap Setia lagi.

Ia menjelaskan, pembangunan Mazenta Residence telah dimulai tiga bulan setelah penjualan pertama. Mazenta Residence Bintaro mencatatkan penjualan yang luar biasa, di mana 91 unit rumah tapak yang ada sudah habis terjual habis dalam waktu 14 bulan. Mazenta Residence merupakan klaster residensial perdana CHL Group di Kawasan Bintaro.

Setia menjelaskan, Mazenta Residence memiliki rancangan desain eksklusif, di mana penghuni disuguhkan pemandangan greenery yang kental bersuasana Jepang dengan pepohonan Jacaranda dan Red Maple. Berbagai fasilitas remium yang lengkap serta dua tipe rumah dengan desain arsitektur bernuansa Japandi minimalis, fungsional namun tetap terllihat mewah.



Lokasi Mazenta yang sangat strategis, hanya 3 menit dari Mall Bintaro Xchange, Stasiun Jurang Mangu, Universitas Pembangunan Jaya dan exit toll Pondok Aren menjadi daya tarik utama bagi para konsumen. Ditambah dengan desain rumah yang sangat apik oleh Atelier Riri serta fasilitas premium yang lengkap, membuat Mazenta telah 100% sold out saat ini.



“Kami mengucapkan terima kasih kepada konsumen untuk kepercayaannya kepada Mazenta serta kepada para agen properti dan sales marketing yang telah membantu para konsumen kami menemukan rumah idamannya,” lanjut Setia.

Naraya Serpong

Tak berhenti di Mazenta Residence, pada Maret 2023 kemarin, PT. Cipta Harmoni Lestari kembali meluncurkan satu perumahan terbaru di area Serpong, yaitu Naraya Serpong.

Setia mengaku optimis dan berharap bisa kembali mengulang kesuksesan Mazenta yang berhasil terjual habis dalam waktu yang singkat. Tanpa berkompromi terhadap kualitas bangunan yang sangat baik, kemewahan desain dan kelengkapan fasilitas yang premium, Naraya dipasarkan mulai dari Rp900 jutaan. Hal ini menjadikan Naraya Serpong rumah termewah di kelasnya.

“Inilah keistimewaan dari Naraya Serpong,” kata Setia,

“Kami ingin mengutamakan kualitas hidup para konsumen Naraya nantinya dengan memberikan rumah yang saya sebut The New Concept of Affordable Luxury. Produknya premium dan mewah, namun dengan harga yang bisa dibilang di bawah pasaran,” tandas dia. (Z-10)