HUT Ke-67, Danamon Gandeng HokBen Gelar Promo Makan Berdua

PT Bank Danamon Indonesia (Danamon) akan merayakan ulang tahun ke-67 pada 16 Juli mendatanh. Di momen itu, Danamon menggandeng restoran makanan Jepang, HokBen menggelar promo Big Bang tahun ini lewat promo paket makan berdua hanya Rp67 ribu.

Promo untuk nasabah itu digelar berdasarkan survei hasil kerja sama Danamon bersama Jakpat kepada lebih dari 1.000 orang yang menunjukkan restoran bergaya Jepang itu dikenal sebagai tempat kenangan hangat bersama teman, keluarga, dan tentunya sahabat.

"HokBen selalu menjadi bagian dari masa kecil kita bareng keluarga, remaja bersama teman dan sahabat, dan ketika dewasa bersama pasangan terkasih dan si kecil. Sama dengan Danamon yang selalu hadir mendampingi nasabah dalam setiap langkah kehidupan mulai dari kanak-kanak hingga usia senja dan dari awal merintis hingga sukses di esok hari, " ujar Hafid Hadeli,Wakil Direktur Utama, PT Bank Danamon Indonesia.

Hafid menambahkan, promo itu jadi salah satu cara Danamon berkomitmen untuk mendengar dan menghargai pendapat nasabah. Hal itu juga sejalan dengan tema besar Ulang Tahun ke-67 Danamon yaitu “TUMBUH BERSAMA”, yang didasari visi Danamon untuk peduli dan membantu jutaan orang mencapai kesejahteraan.

“Kami paham bahwa momen sentimental bersama keluarga dan orang terkasih sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Itulah sebabnya Danamon bekerja sama dengan berbagai merchant favorit seperti restoran Hokben, yang selama bertahun-tahun memegang peranan yang cukup besar sebagai bagian dari memori masa kecil dan tumbuh dewasa banyak orang di seluruh Indonesia. Ini merefleksikan aspirasi Danamon untuk senantiasa hadir dalam setiap setiap langkah dan tahap kehidupan nasabah sebagai Bank Pilihan Anda,” ucap Hafid.

Selama seharian penuh di hari ulang tahun Danamon, Nasabah bisa menikmati paket makan berdua cuma Rp67.000 bersama keluarga atau orang tersayang. Paket ini bisa dinikmati menggunakan Kartu Debit, Kredit, dan Charge Danamon serta QRIS D-Bank PRO.

Dalam promo paket Rp67.000 (setelah pajak) terdapat dua pilihan menu. Pertama adalah 1 (satu) Paket A + 1 (satu) Paket D + 2 minuman. Kedua adalah 1 (satu) Paket B + 1 (satu) Paket C + 2 minuman. Paket spesial ini hanya berlaku satu hari pada Minggu, 16 Juli 2023

Promo berlaku untuk semua gerai HokBen di seluruh Indonesia. Promo paket makan berdua ini bisa digunakan untuk makan di tempat (dine-in) dan dibawa pulang (take away) termasuk drive thru. (Z-5)