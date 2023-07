Crowe Indonesia Gelar Global Summit, Bahas Ekosistem Startup dan Tren Penerapan ESG

CROWE Indonesia menyelenggarakan Global Corporate Advisory Summit di Jakarta, 11-13 Juli. Salah satu sesi dari rangkaian acara ini adalah "An Afternoon with Crowe" yang mendiskusikan:tren valuasi untuk startup dan praktik pelaporan ESG (Environment, Social, and Governance) yang merupakan isu penting ekonomi global di masa depan.

Pakar Crowe Global Gary McLoughlin mengatakam, topik valuasi startup semakin penting terutama pada era ‘tech winter’ saat in yang diwarnai dengan berakhirnya fase ‘easy money’ dan adanya fenomena koreksi pasar yangsignifikan terkait nilai dari start-up.

"Diskusi ini menghadirkan wawasan baru yang inovatif bagi klien yang menjadi peserta sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya adopsi metodologi valuasi terkini di tengah tantangan pasar keuangan global," kata McLoughlin .

Pakar ESG Crowe Global Luis Piacenza mengatakan, aspek Due Diligence (uji tuntas) ESG dan keberlanjutan korporasi sebagai komponen integral dari praktik bisnis dalam konteks global.

"ESG ditekankan sebagai isu yang krusial bagi pertumbuhan bisnis dan dalam menjaga harmoni bagi masyarakat serta memastikan keberlanjutan lingkungan," ujarnya.

Summit itu diikuti oleh sekitar 30 delegasi dari 15 negara, yang berasal dari Tiongkok, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Nepal, Vietnam, Malaysia, Singapura, Indonesia, Australia, Selandia Baru, India, Mauritius, dan Spanyol.

Crowe Indonesia di minggu ini juga menyambut delegasi dari Crowe Uni Emirat Arab (UEA), yang bertujuan memperkuat kolaborasi lintas negara antara Crowe Indonesia dan Crowe UEA. Kunjungan Crowe UAE merupakan respons terhadap hubungan harmonis antara Indonesia dan UEA yang semakin baik setelah berhasilnya implementasi G20 pada 2022.

Ketua Dewan Komisioner OJK 2017-2022 dan Chairman & CEO of Global Risk Advisory and Consulting Crowe Indonesia Wimboh Santoso menegaskan komitmen pihaknya untuk selalu proaktif dalam merespons tantangan global di masa depan melalui kolaborasi dengan Crowe Global dan anggota Crowe Global di seluruh dunia.

Melalui inovasi berkelanjutan dalam praktik valuasi dan ESG, Wimboh Santoso menekankan dedikasi Crowe Indonesia dalam membantu klien untuk membuat keputusan tepat yang dapat menciptakan lasting value bagi klien.

"Pada akhirnya, Crowe Indonesia bertujuan untuk terus berkontribusi pada menemukan solusi atas tantangan global di masa depan, seperti keberlanjutan bisnis, ketahanan dan stabilitas ekonomi, serta kehidupan harmonis sebagai bagian dari komunitas global," ujar Wimboh.

Regional Executive Director Crowe Asia Pasifik Yue Lok Mok menyatakan kegembiraannya atas acara tersebut.

“Firma anggota Crowe Global terus berkolaborasi untuk menghasilkan solusi bagi komunitas bisnis secara global. Pendekatan proaktif sangat diharapkan oleh klien kami, seiring dengan perkembangan regional serta inovasi yang memungkinkan kolaborasi di kalangan penyedia layanan profesional yang berkualitas. Langkah Crowe Indonesia, melalui event ini adalah bukti nyata dari semangat tersebut,?' pungkasnya. (Z-5)