Gelar Topping Off Tower The Newton 2, Ciputra Group Ramaikan Pasar Apartemen di CBD Jakarta

PERMINTAAN unit apartemen di DKI Jakarta di paruh 2023 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Naiknya pasar apartemen ini terlihat dari survei Indonesia Property Market Report Q2 2023, yang menyebut permintaan apartemen di DKI Jakarta naik 15% secara kuartalan.

Survei itu juga memaparkan, indeks harga apartemen tercatat naik tipis sebesar 0,9%, diikuti indeks suplai apartemen yang turun tipis 0,4%. Karena itu, pasar apartemen diproyeksikan dapat bangkit kembali ke tingkat permintaan sebelum pandemi di 2023.

Bahkan permintaan unit hunian vertikal, khususnya di kawasan Segitiga Emas (Sudirman-Thamrin, Rasuna Said, dan Prof. Satrio) diprediksi bisa mencapai pertumbuhan 20 hingga 25% dibanding semester 1 2022.

Peningkatan permintaan itu dialami proyek Ciputra Group di penjualan unit apartemen The Newton 2 yang kini sedang melakukan seremoni topping off (tutup atap) atau tanda selesainya pekerjaan konstruksi.

Menurut Candra Ciputra Presiden Direktur Ciputra Group, meski menghadapi tantangan iklim ekonomi yang kurang menggembirakan selama pandemi, pihaknya dapat membuktikan komitmen terhadap pembangunan tower The Newton 2 terus berjalan membuat market tetap confidence berinvestasi di apartemen di The Newton 2.

"Buyers (para pembeli) makin optimis saat memasuki tahun 2023, dimana pemerintah memproyeksikan pertumbuhan 5,3% (yoy) di kuartal II tahun ini. Di awal tahun 2023, pembelian apartemen transit oriented developments (TOD) naik 10,3%. Dengan kondisi tersebut, apartemen The Newton 2 akan muncul sebagai salah satu pilihan terbaik untuk hunian urban di Jakarta,” kata Candra seusai acara "Topping Off Celebration The Newton 2”, di Jakarta, Rabu, (12/7).

Candra mengatakan topping off apartemen The Newton 2 merupakan tonggak penting dalam perjalanan Ciputra Group dalam merealisasikan komitmennya terhadap keunggulan, inovasi, dan penyediaan hunian yang nyaman bagi penghuni. Dia menegaskan, pihaknya tidak hanya membangun gedung apartemen, namun lebih jauh sedang membangun kehidupan komunitas.

"Visi kami melampaui dinding unit-unit ini, dan berharap komunitas yang tercipta bersemangat, inklusif, dan berkembang dimana para penghuninya saling terhubung secara sosial, serta menciptakan kenangan yang akan bertahan seumur hidup,” kata Candra dalam acara tersebut.

Topping off itu dihadiri jajaran direksi Ciputra Group antara lain: Artadinata Djangkar Senior Director Ciputra Group, Sugwantono Tanto Project Director, dan Wiliam Ciputra Business development Manager. Dari Toda Group hadir Linawati Salim Director Toda Group Indonesia dan Ryu Kuge Invesment Toda Corp. Jepang, President Director PT Tatamulia Nusantara Iwan Adi Susanto, serta para supplier, vendor, petinggi perbankan, dan property agent.

Toda Corporation merupakan investor asal Jepang sebagai salah satu bulk buyer sekaligus mitra co-development untuk proyek The Newton 2. Toda Corporation adalah sebuah perusahaan global dari Jepang yang hadir sejak 1881. Pada Maret 2019, Toda Corporation membuka kantor cabangnya di Jakarta. Sejak 2020, Toda bermitra dengan PT Tatamulia Nusantara Indah atau yang lebih dikenal dengan TATA, salah satu perusahaan kontraktor terbesar di Indonesia untuk mengembangkan dunia konstruksi dan infrastruktur di Indonesia.

Back to the city

Apartemen The Newton 2 berada di kompleks superblock Ciputra World 2 Jakarta. Di kawasan ini sudah existing beberapa proyek high rise building sebelumnya seperti The Orchard Satrio, The Residence Satrio, The Suites, Ascott Sudirman Jakarta (serviced apartments), dan The Newton 1.

Dalam kesempatan yang sama, Senior Ciputra Group, Artadinata Djangkar, menjelaskan, Ciputra World 2 Jakarta ini merupakan mahakarya kelanjutan sukses Ir Ciputra, Sang Pelopor realestat Indonesia (Ciputra Group) dari pengembangan Ciputra World 1 Jakarta yang sekarang menjadi ikon kota Jakarta.

Kawasan superblock Ciputra World Jakarta 1, lanjut Artadinata Djangkar, berdiri di atas tanah seluas 5,5 hektar, dan telah terbangun dan beroperasi DBS Bank Tower (gedung perkantoran), apartemen Raffles Residence Jakarta, The Residence Apartments, dan Ascott (serviced apartments). Ada juga Raffles Hotel Jakarta, Lotte Shopping Avenue (pusat perbelanjaan), serta gedung theater, galeri, dan museum seni (Ciputra Artpreneur). (E-3)